В Петропавловске прошел отчет регионального филиала НПП «Атамекен»

В СК каждый третий человек работает на предприятии малого и среднего бизнеса. Многие смогли открыть свое дело благодаря различным инструментам господдержки. Помимо финансовой помощи, большое внимание в палате предпринимателей уделяют повышению кадрового потенциала.

В 2019-м году здесь помогли пригласить на местные предприятия зарубежных специалистов, которые в течение полумесяца делились своим опытом. И все за счет государства.

Кроме того, выехать за границу была возможность и у самих североказахстанцев. В прошлом году 25 предпринимателей побывали в Германии, где перенимали опыт и знания зарубежных коллег.

Дархан Калиев, директор палаты предпринимателей СКО:

— За прошлый год мы 344 проекта проводили через фонд финансовой поддержки, были прокредитованы почти на 1 млрд тенге. По линии аграрной кредитной корпорации было перекредитовать 24 проекта. И по линии центра занятости было выдано 1887 грантов.

17 предприятий при содействии палаты предпринимателей получили индустриальные сертификаты, теперь они могут участвовать в государственных закупках. Тем, кто самостоятельно готовит специалистов и открывает обучающие центры, государство возмещает потраченные средства.

Сейчас в регионе таких три. В целом отметили здесь, все больше североказахстанцев хотят заниматься бизнесом. Количество субъектов МСБ выросло с 25 до 30 тысяч.

Куралай Жарова, руководитель управления предпринимательства и туризма СКО:

— Более 56 процентов налогов, выплаченных в бюджет, это налоги от субъектов малого и среднего бизнеса. Объем выпуска продукции у нас также идет с ростом на 17, % и составляет 473 млрд тенге.

От подведения итогов — к обсуждению вопросов. Только вот их у предпринимателей не возникло, больше слов благодарности, чем проблем. Причем как от начинающих бизнесменов, так и опытных. Арамаис Тер-Аствацатурян обратился в палату за помощью.

Один из заказчиков чулочно-носочной фабрики подал исковое заявление о включении предприятия в число недобросовестных поставщиков. Хотя, свои обязательства фабрика выполняла полностью и в срок.

Арамаис Тер-Аствацатурян, директор ТОО «MATEX»:

— Я обратился в палату предпринимателей Непосредственно на имя руководителя, сделали обращение с просьбой помочь разобраться в данной ситуации, потому что мы, как новое предприятие никогда не имели судебных процессов. В судебных прениях было участие квалифицированного эксперта. Он смог объяснить судье, что не было никакого умысла, не было нарушения. Судья принял решения отклонить исковое заявление.

В течение часа здесь обсудили ряд вопросов, подвели итоги и наметили планы. Отмечу, в этом году отчетные встречи региональных филиалов национальной палаты предпринимателей «Атамекен» прошли впервые.

Алена Хан