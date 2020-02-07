В областном музее проводят уроки под названием «Изломанные судьбы»

Изнурённые работой, голодом. На этих фото — вся история фашистских концлагерей. Именно туда во время Великой Отечественной привозили пленных из оккупированных стран. Дети, женщины, старики — узники разных возрастов и национальностей.

Школьникам рассказали, через какие трудности прошёл народ. Ребята узнали о суровых условиях выживания, о пытках и о том, как люди умирали от непосильного и зачастую бессмысленного труда. Рахмат Кенжебаев говорит, что тема очень интересная и затрагивает сердце. Урок его не оставит равнодушным, ведь это история.

Рахмат Кенжебаев, учащийся первого городского общеобразовательного IT — лицея:

— Я считаю, что нужно проводить такие уроки чаще. Чтобы люди знали, что происходило в то время. Я не знал, конечно что фашисты настолько ужасны, проводили эксперименты. До этого, конечно же были подобные уроки, классные часы, рассказывавшие об этих событиях, но на этом уроке рассказали более подробно.

Воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою Родину и народ, который выстоял и победил в Великой Отечественной войне — это главная задача организаторов. Уроки такого формата идут с 3 февраля. Желающих много. Приходят школьники, студенты, ветераны, труженики тыла. Провели уже 23 занятия.

Только на территории Германии насчитывалось 1100 концлагерей. Через них прошли 18 млн человек, остались в живых из них только 6 миллионов. Эти цифры показывают всю катастрофу гитлеровских лагерей.

В наше время в Петропавловске проживает 41 участник Великой Отечественной войны. Узников концлагерей еще меньше — 15 человек, жителей блокадного Ленинграда — 5.

Вера Андреева, специалист областного историко-краеведческого музея:

— В данном мероприятии мы рассказываем не только о еврейском народе, но и о всем населении советского союза, стран восточной Европы, которые подверглись геноциду, уничтожению фашистских концлагерях. Этот урок мы проводим в течение двух недель. Мы приводим эти мероприятия ежедневно. Записаться могут учащиеся с 8 по 11 класс и студенты. Почему такая возрастная категория, поточу что тема довольно тяжелая.

С 27 января в областном историко-краеведческом музее также работает выставка из Омска, посвященная жертвам холокоста. Её ребята сегодня тоже посетили.

Анастасия Остертак