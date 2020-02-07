Спортсмены региона подвели итоги работы прошлого года

Каким выдался прошлый год для североказахстанских спортсменов, участникам заседания — рассказал руководитель областного управления физической культуры и спорта Руслан Есеналин. В регионе функционируют 27 ДЮСШ и 1 спортивная школа-интернат олимпийского резерва, где занимаются почти 13 тысяч детей.

Развивая спортивный потенциал, в первую очередь необходимо отметить укрепление материально-технической базы объектов. Этой работе уделили в 2019-м особое внимание.

Руслан Есеналин, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— В прошлом году в рамках гос. программы «Енбек» развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на ремонт 4 объектов спорта были выделены средства на сумму 194 млн тенге. Ежегодно выделяется, в среднем, в пределах 80 млн на эту работу восстановления спорт сооружений. Проведены реконструкции входной группы здания «Дельфин», сумма 40,5 млн, проведены ремонты в фойе здания бассейна, а еще комплекс «Женис».

В планах на 2020-й провести капитальный ремонт еще 7 спортивных объектов. Строить новые тоже будут.

Руслан Есеналин, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— В районе Береке, рабочем поселке, на вокзале. Там много людей очень живет, но для них практически ничего нет. Этот вопрос мы обсуждаем, и аким города ставит такие задачи. и аким области тоже. В наших планах сделать спортивный город. Эта работа будет продолжена.

Поддержат и районы области. В этом году для сельчан построят 27 мини-футбольных полей и 7 хоккейных кортов.

Руслан Есеналин, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— В Аккаинском 8 ед, в Кызылжарском 5 единиц, Мусреповском 8 ед, в Уалихановском 2 единицы, Шалакынском 1 единица, В Тайыншинском одна единица, В Петропавловске 2 мини-поля, 3 футбольных поля полноразмерных в Аккаинском, Мамлютскоми Габита Мусрепова.

Что касается развития спортивной жизни районов, в прошлом году в Акжарском открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. На его строительство потратили более 300 млн тенге. В ФОКе площадью 2000 квадратных метров есть спортивный, тренажерный и зал для борьбы.

Заместитель акима области Руслан Алишев отметил, что такой объект должен был появиться тогда и в Аккайынском районе. Из-за отсутствия необходимой документации реализовать проект не получилось. Таких ошибок впредь не должно быть.

Руслан Алишев, заместитель акима СКО:

— Должны воспользоваться теми средствами, которые выделяет государство правильно. Соответственно, чтобы получить деньги из бюджета мы должны подготовить документации. Насколько я понимаю, в некоторых вопросах мы запаздываем. Мы каждый год об этом говорим в начале года, лето затягиваем, а потом начинаем усиленно бегать , документацию исправлять.

Говорили здесь и о готовности к проведению масштабного спортивного зимнего праздника «Север». Он пройдет с 17 по 23 февраля. В этом году участников соревнований примет Тимирязевский район.

Умытжан Нуртазина, заместитель акима Тимирязевского района:

— Тут будут соревноваться по 4 зимним видам спорта: шорт-трек, хоккей, футзал, лыжные гонки. Мы руководство и спортивная элита района рады и готовы встречать гостей. В первую очередь мы сделали акцент на подготовке мест размещения людей, организация питания и организация подготовки мест.

Одна из главных задач, которую сегодня ставят в управлении — к 2025 году привлечь до 35% североказахстанцев в массовый спорт, и, конечно, создать все условия для занятия физической культурой.

Анжелика Сычева