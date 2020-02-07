Спасатели СК из-за снежных заносов не смогли быстро доехать к ребенку в село

Последний рабочий день недели выдался тревожным для североказахстанских спасателей. В селе Айтуар Жамбылского района из-за снежных заносов двухлетнего ребенка с острыми болями не могли доставить в районную больницу.

Звонок дежурному поступил в пятом часу утра. Спасатели сразу направили в населённый пункт автомобиль повышенной проходимости. После бурана дорогу занесло снегом. Чтобы быстрее и наверняка добраться до села, её расчищал трактор.

К счастью, успели они вовремя. С подозрением на аппендицит малыша повезли в районную больницу, на полпути их встретила бригада скорой помощи. Сейчас состоянию ребенка ничего не угрожает.

Алена Хан