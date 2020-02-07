Отсутствие камер видеонаблюдения, нарушения правил парковки

Отчетные встречи с населением полицейские региона проводят ежегодно. подводят итоги, говорят о новых изменениях в законе, отвечают на вопросы. В этот раз стражи порядка решили отойти от привычного формата: отложили «затяжные» доклады и вкратце рассказали о криминогенной обстановке в области.

Марат Тулебаев: начальник ДП СКО:

— В целом криминогенная обстановка в регионе остается стабильной. По многим направлениям удалось добиться положительных результатов. Президентом страны 2020 год объявлен годом волонтера. Реализация будет по многим направлениям осуществляться, это коснется и органов внутренних дел.

В зале -нет свободных мест. Судя по всему, у горожан накопилось немало вопросов к стражам порядка. Ларису Винокурову беспокоит отсутствие у подъездов ее дома камер видеонаблюдения. Говорит, — в позднее время становится тревожно не только ей, но и соседям.

Лариса Винокурова:

— В чем причина, почему «Казахтелеком» тянет с установкой камер видеонаблюдения не знаю. У нас протоколы, согласия жильцов на оплату есть. В чем загвоздка?

Марат Тулебаев: начальник ДП СКО:

— Поручаю начальнику УП г.Петропавловска отработать этот вопрос с «Казахтелекомом». У нас есть меморандум с ними. Пусть отреагируют.

А вот Сабита Болатова волнует, можно ли гражданам получать доступ к видео с камер, установленных на дорогах и на подъездах жилых домов?

Сабит Болатов:

— Допустим, кто мою машину повредил. Как узнать?

Марат Тулебаев, начальник ДП СКО:

— Записи по запросу предоставляем.

На видеосвязи были жители районов области. Параллельно жалобы и предложения поступали через соцсети. Всего обратились 11 человек. Вопросы разные: от раскрытия краж до нарушений правил парковки автомобилей во дворах.

Стражи порядка напоминают, каждый месяц они проводят акцию «Приемная на дороге». Североказахстанцы могут прийти в мобильные пункты, которых в СК 40, получить консультацию, либо высказать свои предложения.

Абай Альжанов