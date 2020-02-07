Осужденные в СКО занимаются рисованием и поделками из дерева

В конце февраля в исправительной колонии пройдёт большой концерт, посвященный 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева. Сейчас полным ходом идёт подготовка. Каждый заключённый репетирует свой номер.

Кайрушу Айтбаеву дали возможность подготовить к конкурсу скульптурную композицию. Он решил взять гипс и сделать статуэтку великого Абая. В исправительное учреждение он попал 5 месяцев назад.

К искусству он приобщился задолго до того, как оказался за решёткой: на свободе писал картины и делал на заказ снежные фигуры. На эту работу потребовалось немало времени — больше трёх дней, да и процесс создания был непростым.

Кайрош Айтбаев, заключенный учреждения ЕС-164\3:

— Проблемы изначально были с руками, лицо выводить было непросто, то, что я делал его по рисунку, и по фото, там голова смотрела его в левую сторону, а я вот сам решил сделать прямо его. Лицо делал по памяти, а вот тело уже по книге постарался сделать.

Эта песня на стихотворение Абая «Көзімнің қарасы». Жандос Акмагамбетов говорит — это любимое его произведение.Такую художественную самодеятельность и творческую инициативу администрация исправительного учреждения поощряет. Для этого здесь функционируют 4 секции.

Евгений Иванов, начальник воспитательного отдела учреждения ЕС-164\3:

— От 20 августа 2019 года здесь действует секция прикладного искусства и художественной самодеятельности, в данной секции состоят 17 осужденных. Это секция производственная, гигиена и санитария, досуга и самовоспитания. Всего у нас 53 осужденных, которые занимаются изготовлением картин, лепкой из гипса.

Всего в исправительном учреждении ЕС-134 наказание отбывают более 200 человек.

Анжелика Сычева