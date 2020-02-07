Местный «Qyzyljar СК» готовится к выступлению в Премьер-Лиге

Спорт

20:27 7 Февраля 2020

Сейчас петропавловцы проводят второй тренировочный сбор в Турции. На побережье Средиземного моря отправились около 30 футболистов. Там они пробудут с 5 по 26 февраля и сыграют 4 товарищеских поединка. В первом матче «орлы» сразятся с украинским клубом «Александрия».

Сейчас состав нашей команды пополняют новички. Известно, в расположение «Кызылжара» прибыли воспитанник коллектива Сергей Скорых и защитник Урош Делич. Еще ведутся переговоры с Тимуром Мульдиновым. Напомню, первую игру в чемпионате наши проведут против действующего победителя столичной «Астаны».

 

 

Абай Альжанов

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