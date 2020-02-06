Выставка, посвященная аль-Фараби, открыта в библиотеке С.Муканова

Аль-Фараби — один из представителей средневековой философии. В Казахстане именем выдающегося мыслителя названы библиотеки и учебные заведения.

В нашем городе работает лицей имени аль-Фараби. На выставке представлены произведения, рассказывающие о жизни и творчестве философа.

Елена Скакунова — организатор выставки:

— На выставке представлены книги, которые поступили недавно в фонд областной библиотеки. Это выпущенные именно к 1150-летию ученого. Серия книг «Мыслитель востока».

Сейчас здесь представлено более 100 книг и, надо сказать, фонд постоянно пополняется. Русский, казахский, английский — труды на различных языках мира.

На выставку пригласили ветеранов и учащихся лицея аль-Фараби. Нурсулу Исаева труды великого ученого считает актуальными. Женщина изучает биографию известных людей, великих мыслителей и поэтов.

Нурсулу Исаева, ветеран труда

— Выставка, конечно, интересная, особенно для учеников и для нас тоже. Нам это нужно, наследие аль-Фараби. Он наш земляк родился в Отраре. Изучал труды Аристотеля. Аристотель был первым учителем, а аль-Фараби называли «вторым учителем».

Выставка будет работать течение всего года.

Анастасия Остертак