В СКО впервые провели эндоваскулярную операцию

Бомба замедленного действия. Так врачи описывают аневризму. Простыми словами, это выпячивание стенки артерии. Вот такая маленькая, размером с горошину. С ней можно жить годами и ни о чём не подозревать. А аневризма будет расти, готовая разорваться в любую минуту.

Максат Кудратуллаев, руководитель кардиологического блока областной больницы:

— Вот мы видим проходящую артерию. И вот из артерии выступающая мешковидная аневризма, которой не должно быть здесь. На фоне изменения состояния пациента, его артериального давления или других факторов, вот эта аневризма лопается. Получается разрыв и идёт кровоизлияние в участки головного мозга.

Половина больных погибает уже после первого такого «взрыва», многих он делает инвалидами на всю жизнь. Часто аневризма приводит к инсультам.

Так было и у этого пациента. 60-летнему североказахстанцу проводят уникальную для нашего региона операцию на сосудах головного мозга. Без разрезов.

Максат Кудратуллаев, руководитель кардиологического блока областной больницы:

— Мы делаем в паховой области укол. Через паховую зону получаем доступ в бедренную артерию. Из бедренной артерии специальными инструментами мы доходим до артерии головного мозга.

С помощью микрокатетеров вводят вот такие спирали из платины. Попадая в аневризму, они закупоривают её изнутри. На этом видео операция проходит за полминуты. В реальности же — час ювелирной и кропотливой работы.

Операция прошла успешно. Спустя пять дней мужчину выписали. Случай был, как говорят врачи, студенческий, скромничают кардиологи. Бывают намного сложнее. Это зависит от местоположения аневризмы. Отмечу, такая операция «без ножа» в нашей области проводилась впервые.

Максат Кудратуллаев, руководитель кардиологического блока областной больницы:

— У нас в кардиоцентре не было неврологического и нейрохирургического отделения. Не было КТ и МРТ, которые должны первоначально выставить диагноз пациенту.

Большие возможности для врачей открыло объединение областной больницы и кардиоцентра. Современное оборудование, высококвалифицированные специалисты. Ясно одно, сложнейшие операции проводить и в нашей области возможно, если грамотно использовать потенциал медучреждений.

Айгерим Мукашева