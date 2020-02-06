В СКО браконьеры подстрелили двух сибирских косуль

Туши двух сибирских косуль полицейские вместе со старшим егерем Кызылжарского района нашли при объезде территории «Соколовского» охотничьего хозяйства. По следам от снегохода возле села Желяково стражи порядка вышли на двух охотников.

Бахтияр Есимов – заместитель начальника отдела полиции Кызылжарского района:

— В ходе осмотра места происшествия были изъяты две туши косули, снегоход и одна единица огнестрельного оружия. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания отдела полиции Кызылжарского района, начато досудебное расследование по статье 337 части 3 УК РК.

Подозреваемый — 35-летний житель Петропавловска. Сейчас он находится под стражей. Ведётся досудебное расследование, одновременно проверяется причастен ли к этому его родственник, который находился с ним.

С начала года это пятый случай незаконной охоты. Напомню, с 11 января ответственность за браконьерство усилена. Сумма штрафа выросла до 8 млн. Крайняя мера наказания — арест до 40 суток или лишение свободы сроком до 3 лет.

Алена Хан