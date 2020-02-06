В СКО больше всего подорожали яйца, хлеб и фрукты

27397 тенге — это величина прожиточного минимума, которая сложилась на конец 2019 года. По подсчётам статистиков, этой суммы достаточно, чтобы обеспечить нормальное функционирование организма без вреда для здоровья.

На продовольственные товары отвели чуть больше 15 тысяч тенге. Пятую часть продуктовой корзины потратили на мясо и рыбу, 15% на молочные изделия и яйца. Также положили хлебобулочные изделия, крупы, фрукты и овощи. Ещё 12 300 тенге предусмотрели для непродовольственных товаров и платных услуг.

Куанышбек Калижанов, заместитель руководителя департамента статистики СКО:

— По социально-демографическим группам населения данная величина сложилась для детей от 0 до 13 лет — 21871 тенге, для подростков от 14 до 17 лет — 34673 (юноши) и 26567 (девочки) тенге, для трудоспособного населения старше 18 лет — 32661 (мужчины) и 25939 (женщины) тенге, для пенсионеров и пожилых людей — 25642 тенге.

Прожиточный минимум увеличили, только вот и ценники на рынках и в магазинах не отстают. Инфляция по Северо-Казахстанской области составила 5,5%. Продукты подорожали больше, чем на 9%.

Ощутимо подскочила цена на муку, больше чем на четверть. Не отстаёт и стоимость яиц, она выросла на 23%, хлеб подорожал на 21. А вот сахар стал дешевле на 19,5%. Цена на фрукты выросла на 7,5%, а овощи стали стоить меньше на 8,7%.

Куанышбек Калижанов, заместитель руководителя департамента статистики СКО:

— По непродовольственным товарам зафиксирован рост цен на отдельные виды одежды и обуви — на 6,7%, фармацевтическая продукция — на 5,5%. Бензин подешевел на 1,1%, твёрдое топливо — на 0,8%, при этом цены на дизельное топливо увеличились на 0,3%.

Зато оплату за коммунальные услуги не повышали. Напротив, тарифы на холодную воду снизились больше, чем на 9%. Электроэнергия подешевела на 6,8%, вывоз мусора — на 5. А вот проводить свой досуг стало дороже на 5,5%, посещение ресторанов и гостиниц обойдётся теперь на 8,5% дороже.

Айгерим Мукашева