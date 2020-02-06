Трехсторонний меморандум о сотрудничестве подписан в СКО

Движение «Жас сарбаз» создали по поручению Елбасы для усиления роли военно-патриотического воспитания казахстанцев. Ведь молодежь -это будущее страны, и она должна быть в рядах этого клуба.

На встрече с министром обороны Казахстана Нурланом Еркмекбаевым глава региона Кумар Аксакалов рассказал о наших военно-патриотических клубах и отметил, что СК славится своими батырами.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Родина таких великих воинов, как Агынтай батыр, Кожаберген жырау, Богенбай батыр, Жансугир Батыр и многие многие другие. А также 55 героев советского союза, 11 полных кавалеров славы. Славное прошлое края живет и продолжается в нынешнем поколении североказахстанцев, которые присутствуют при нашей встрече.

Движению чуть больше года, за это время работу провели большую. Такие клубы есть во всех регионах страны. Молодежь занимается физической культурой и спортом, осваивает военные дисциплины.

Нурлан Ермекбаев, министр обороны РК:

— Министерство обороны во исполнение поручения проводит работу по всей стране. В прошлом году это движение крепко встало на ноги, как отмечалось оно объединяет 202 тысячи подростков и молодежи. По всей стране работает 6335 клубов.

Активно развивается это движение и в СК. Оно объединило 5, 5 тысяч молодых людей, которые занимаются в более чем 300 клубах. Кроме того, североказахстанцы стоят на первом месте по количеству и качеству работы военных айти-кабинетов «смарт-сарбаз», где каждый школьник изучает новые технологии в сфере военной инженерии.

Ребята создают программы и собственные сайты. Нурлан Ермекбаев отметил, жассарбазовцы должны быть не только патриотами своей страны, но и квалифицированными специалистами.

В завершение встречи аким области, министр обороны и руководитель республиканского объединения «Жас сарбаз» подписали меморандум о сотрудничестве.

Меирбек Мендыгалиев, руководитель детско-юношеского военно-патриотического общественного объединения «Жас сарбаз»:

— Меморандум даст новый импульс для развития военно-патриотического воспитания. В каждой области у нас есть свой филиал и мы заключаем данный меморандум. В этом году планируется ежегодный военно-патриотический сбор «Айбын», в котором будут участвовать кадетские школы стран ОДКБ.

Сегодня в ряды жассарбазовцев зачислен и глава региона Кумар Аксакалов, билет ему лично вручил министр обороны Нурлан Ермекбаев.

Алена Хан