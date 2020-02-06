Спасли из горящего дома

Ночью 5-го февраля он вынес 63-летнюю женщину и 68-летнего мужчину из горящего дома.

Клубы дыма над ним заместитель начальника пожарной части №16 увидел примерно в час ночи, когда возвращался домой. Предполагая, что там находятся люди, бросился к жилому строению.

Пожарный вызвал на помощь своих коллег, разбил окно на веранде и сквозь дым обошел все комнаты, в одной из них и нашел пенсионеров. Приехав на место, огнеборцы потушили пламя.

Они вынесли из дома четыре газовых баллона, от огня пострадала крыша и частично прилегающие хозпостройки. Теперь для Михаила и Надежды Громовых 5 февраля стал вторым днём рождения.

Дарья Пышмынцева