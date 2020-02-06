С чемпионата Казахстана по боксу — с бронзовой медалью

Эта хрупкая девушка — Мадина Баурыжан. Ей 15 лет. 2 года назад по настоянию друга пришла на первое занятие в школу бокса. Её целеустремленность и сильный характер заметил тренер, и даже выставил её в спарринг с лучшими учениками.

Каждодневные 3-часовые тренировки и упорство быстро привели Мадину к высоким результатам. Самое главное достижение, признаётся спортсменка, — бронзовая медаль на Чемпионате Казахстана.

Мадина Бауыржан, воспитанница ДЮСШ бокса им. К.Сафина:

— Мы тренировались 2 раза в день , нас отпрашивали от школы. Мы тренировались за пол- месяца до начала. На чемпионате Казахстана было очень сложно. Моя первая соперница была из Алматы, она была очень опытной, очень техничной. Второй мой бой прошел уже чуть полегче, второй бой был с девушкой из Костаная. Третий бой тоже был очень сложный, я проиграла, но я не расстраивалась.

Чемпионат Казахстана стал проверкой на прочность не только для Мадины, но и её тренера Сабыржана Сактаганова. Подготовка к этим соревнованиям была сложной как морально, так и физически. Планку снижать не намерены. Их планы расписаны на два года вперёд.

Сабыржан Сактаганов, тренер ДЮСШ бокса им. К.Сафина:

— В этом году будет спартакиада школьников. Основное формирование сборной будет там. Мы свой реванш возьмем именно там. Еще будет отбор на «Дети Азаии», еще в 21 году будут различные отборы на международные старты. Я думаю, на следующий год мы еще лучше выступим.

Всего на Чемпионате Казахстана честь нашей области защищали 5 спортсменов.

Анжелика Сычева