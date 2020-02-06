Остались без паёв и зарплаты

Правоохранительные органы

21:36 6 Февраля 2020

О скандально известном ТОО «Жаркын СК» в регионе слышал, наверное, каждый североказахстанец. Еще в 2019-ом предприятие почти 5 месяцев не выплачивало зарплату своим работникам. На встречу с директором сельхозформирования в Айыртауский район приезжал тогда даже глава региона Кумар Аксакалов.

Стендап, Абай Альжанов, корреспондент

— В этом году слава о сельхозформировании «прогремела вновь». Еще в 2018-м учредители агрокомпании взяли солидный кредит. Под залог оставили 883 участка пайщиков. Вовремя кредит не погасили. Самое интересное, по словам сельчан, они не давали никакого согласия на сделку. О ней узнали случайно — на аукционе в интернете.

Агрокредитная корпорация, которая предоставила заём ТОО «Жаркын СК», выставила участки на торги. Делом заинтересовались в прокуратуре. Сейчас идет расследование уголовного дела по статье «Мошенничество».

Гульмира Бопанова, помощник прокурора области

— Проверкой установлено, что учредителями ТОО заложены участки в одном из финансовых институтов на сумму свыше 500 миллионов тенге. Вызывает сомнение подлинность документов для залога в финансовом институте. 

Информация, кто именно из учредителей сельхозтоваропроизводства оформил кредит, пока неизвестна.

Гульмира Бопанова, помощник прокурора области

— По принятым мерам прокуратуры реализация участков приостановлена. Более подробная информация будет предоставлена по результатам досудебного расследования, а если по итогам это все подтвердится, то решит уже суд. 

В надзорном ведомстве также сообщили, ТОО задолжало своим работниками 33, 5 млн тенге. 78 человек с сентября прошлого года и по настоящее время не получают заработную плату. По данному факту уголовное дело находится в производстве районного отдела полиции.

 

 

Абай Альжанов

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