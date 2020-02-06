Рассказать о себе на английском языке, назвать цвета, посчитать. 5 месяцев назад уровень знания языка Шекспира у восьмиклассницы Акназык Эркеулановой ограничивался только этим.

Такое положение дел девушку не устраивало, ведь она собирается поступать в зарубежный вуз. По совету друзей Акназык подала заявку на участие в проекте. И уже с первых занятий оценила необычный подход к обучению.

Акназык Эркеуланова, участница проекта «Английский для подростков»:

— Могу сказать, что этот проект отличается от школьной программы своим форматом. В школе вы просто учитесь, вам иногда бывает скучно, а здесь нам всегда интересно, вы всегда что-то обсуждаете, проводите дебаты, узнаете о других культурах.

Проект социальный, в нашей области он первый. Его автор — преподаватель английского Шынар Токишева. Перед тем, как взяться за ведение курсов, прошла аккредитацию в Кембриджском университете.

Сейчас бесплатные занятия посещают больше 40 человек. Это учащиеся городских школ в возрасте от 13 до 16 лет.

Шынар Токишева, автор проекта «Английский для подростков»:

— На данный момент у нас учатся дети из 21 школы, из 23 школы, из 17 школы, а еще дети с детской деревни. Во время наших занятий они изучают не только грамматику, как обычно это принято, еще мы используем коммуникативную методику, чтоб дети могли общаться и разговаривать на английском языке.

Проект запустили в сентябре прошлого года, и будет идти он до мая. Все ребята получат сертификаты о прохождении курсов. На следующий год автор планирует обучать английскому школьников из районов.

Анжелика Сычёва