Выговор получили несколько преподавателей СКГУ

Не секрет, что есть университеты, которые вместо качественного образования занимаются продажей дипломов. Так, президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался о работе высших учебных заведений во время своего первого послания казахстанцам.

Взятки, списывания, продажа дипломов, покупка хороших оценок. Это всё студенческая реальность, которая выстраивалась годами и не известно, сколько времени понадобится, чтобы ее сломать.

Сделать это можно только с помощью решительных действий, считает и.о ректора СКГУ им. М. Козыбаева Ербол Исакаев. В ноябре 2018-го университет стал 11-м вузом страны, входящим в состав лиги академической честности. Как это сказалось на учебном процессе?

Ербол Исакаев, и.о. ректора СКГУ им. М.Козыбаева:

— Наш университет отказался от устной формы экзаменов. 90% экзаменов в период сессии принимаются в письменной форме. Мы, скорее всего, пойдем еще дальше им придем к тому, что в больших поточных аудиториях будут сидеть математик 1-го курса и агроном 4-го. Они будут отвечать на свои вопросы никто ни у кого не спросит. Есть требования в лиге академической честности, что студенты отчисленные за академическую неуспеваемость в нашем университете и вузы лиги вернутся не могут, только поступить заново.

Речь шла и о старых добрых списываниях. Сегодня пользоваться смартфонами и шпаргалками на экзаменах студентам экономически невыгодно. Во время последней сессии в СКГУ за списывания аннулировали баллы у троих студентов.

Теперь, чтобы снова сдать предмет, им придется заплатить круглую сумму, по некоторым дисциплинам она доходит почти до 90 тысяч тенге. Дорого может обойтись и нечестная работа преподавателей .

Ербол Исакаев, и.о. ректора СКГУ им. М.Козыбаева:

— У нас бывают моменты, когда идет подделка документов, подтасовка. Буквально недавно было заседание комиссии по этике и трем преподавателям я подписал выговор. Документы показали количество выставленных оценок не соответствовало количеству явившихся студентов.

Их посещаемость тоже на контроле, за последние несколько лет в СКГУ ее удалось поднять с 70 до 88%. Для этого вузу пришлось вернуться почти к детсадовским способам работы. Студентов встречает декан, а в аудитории их пересчитывают по головам.

Не очень удобно и просто зато эффективно. Еще один способ искоренить нечестность в вузах — воспитывать неприятие к ней со школьной скамьи. Сегодня только в НИШ ребят выгоняют за списывание, в обычных же средних учебных заведениях этот способ не применяют, считая его малоэффективным.

Дарья Пышмынцева