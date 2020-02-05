В СКО стало больше квартир, инвестиций и бизнесменов

Лидеры по привлечению инвестиций в сельское хозяйство. Это почётное звание наша область получила по итогам 2019 года. Четверть всех вложений в стране, а это 93 млрд тенге, приходится на наш регион. Да и в целом объём инвестиций в СК вырос почти на 9% и превысил 235 млрд тенге. Есть, чем гордиться и в строительной отрасли.

Куанышбек Калижанов, заместитель руководителя департамента статистики СКО:

— На территории области населением и предприятиями за январь-декабрь 2019 года введено 250,5 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что составляет 115% к 2018г. За счет средств индивидуальных застройщиков сдано в эксплуатацию 121,1 тыс. кв. метров, бюджетных средств — 71,2 тыс. кв. метров, собственных средств предприятий — 58,2 тыс. кв. метров.

На строительство жилья в прошлом году потратили почти 30 млрд тенге, что на 44% больше, чем в 2018-ом. Соответственно, стало больше новых жилых квадратных метров. В прошлом году свыше 8 тысяч североказахстанцев стали обладателями 2240 квартир. 126 из них — многодетные семьи. Увечился и объем розничной торговли. Правда, незначительно, всего на полпроцента.

Куанышбек Калижанов, заместитель руководителя департамента статистики СКО:

— Через сеть розничной торговли реализовано товаров на 252,3 млрд. тенге. В структуре розничной торговли преобладают непродовольственные товары на сумму 190,7 млрд. тенге (75,6%) к общему объему розничной торговли.

Больше стало и тех, кто рискнул открыть своё дело. Сейчас в регионе свыше 30 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Это на 4,5% больше, чем в 2018-ом. Государство всячески поддерживает предпринимателей. На три года их освободили от налогов и проверок.

Помогают и льготными кредитами. Их объем в сравнении с 2018 годом вырос в 3 раза и составил 6 млрд тенге. Кроме того, в 5 раз увеличили размер безвозмездных грантов на общую сумму со 130 до 650 млн тенге. Гос поддержку для ведения бизнеса получили порядка 3 тысяч североказахстанцев.

Айгерим Мукашева