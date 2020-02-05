Собрали свыше 5 млн тонн зерна, достигли урожайности 18 ц/га

Перерабатывать, производить, экспортировать. Это задачи на перспективу сфере сельского хозяйства региона, которая в прошлом году неплохо потрудилась. Но, резервы всё же есть, говорит Кумар Аксакалов и приводит пример: 47% творога и сыров на прилавках Казахстана — привезли из других стран.

Вполне возможно, что наша продукция хоть и качественная, но ассортиментом не всегда балует. Над разнообразием товара надо потрудиться. Есть над чем поработать и районам. Не все должным образом развивают животноводство.

В Есильском и Тимирязевском районах в прошлом году не приобрели ни одной головы племенного скота. Да и минеральные удобрения не во всех районах использовали в полной мере.

Ерболат Бекшенов, руководитель управления сельского хозяйства СКО:

— Внесено в почву порядка 120 тысяч тонн минеральных удобрений, что больше уровня 2018-го на 10 тысяч тонн. Несмотря на такой объем, вносимых удобрений, в прошлом году доведенное задание не исполнено районами: Г.Мусрепова на 72%, Акжарский на 50%, в Уалихановском на 51%.

Разводить скот, а не только собирать урожай на полях. Скоро это станет обязанностью. Этот вопрос на рассмотрении правительства. Пока что в нашей области только пятая часть хозяйств занимаются и растениеводством, и животноводством.

Остальные хоть и имеют пастбища, но давно их забросили. А неиспользование земель — причина для штрафов и изъятия участков. Некоторые, чтобы избежать ответственности, отдают гектары добровольно.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Завтра придут и скажут, а у меня нет пастбищ, где я буду держать скот, когда правила подожмут. Надо подумать сейчас всем тем, кто собирается добровольно отказаться от пастбищных угодий, чтобы не платить штрафы, завтра будут свою пашню переводить в пастбища, сокращать, те земли, которые распаханы, потому что законодательство вас к этому подстегнет. Информирую заранее.

В прошлом году изъяли 25 тысяч га пастбищ и 15 тысяч гектаров пашни. Но в некоторых районах эта работа проводится крайне слабо. Есть специалисты, которые проводили по 5 проверок в год. Даже зарплату свою не оправдали, отмечает глава региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Сколько округов в Айыртауском районе -14. Т.е. за 2019-й вы не все округа сельские объехали, как минимум в него нужно хотя бы один раз приехать. Огромная территория и всего лишь 6 проверок, какая эффективность от этих проверок еще надо проверить. Посмотреть, убедиться в том, что работают плохо, развернуться уехать ничего не означает.

И это пастбища. Пашни и вовсе не изымали. Глава айыртауцев связывает это с текучкой кадров. Краснеть пришлось и заместителю акима района Магжана Жумабаева. Там в прошлом году штрафов выписали всего лишь на 101 тысячу тенге. Нет должного контроля. Такая же ситуация и в областном центре.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— По улице Конституции и то земли каким-то образом, оказались в частной собственности, бардак. Всего лишь изъято 23 га, а 165 у нас гуляют по городу, что мешало городской земельной инспекции на все 165 га взять за один год.

Приходит инвестор или предприниматель, хочет открыть производство. Но тут как тут появляется хозяин земли. Правда, до этого ему годами и дела до участка не было. Таких в городе 165 га. Их изъятием займётся земельная инспекция.

И все работы нужно провести в этом году, поручил глава региона. А ещё потенциальных инвесторов отпугивает заболоченность городских окраин. Порой развернуть производство им оказывается невыгодно.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Что-то хотим сделать, упираемся в то, что-либо заболоченная территория, но можно ведь поставить дренажные системы, можно же осушать эти территории и привлекать в качестве бизнеса. Пока предложений со стороны городских властей, со стороны управления я не услышал.

Говорили на коллегии и о социальной ответственности бизнеса. Только десятая часть агроформировании региона участвует в жизни села. Больше всего добросовестных руководителей в Есильском, Кызылжарском и районе имени Габита Мусрепова.

Они проводят в сёла воду, ремонтируют соц объекты, возводят спорткомплексы. А в числе аутсайдеров оказались Уалиханоский и район Шал акына.

Айгерим Мукашева