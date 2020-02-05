Служба пробации: наказание для исправления?

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— К сожалению, далеко не все, кому дали шанс выйти на волю раньше срока пользуются им с умом. На это есть самые разные причины, о них мы поговорим чуть позже. А сейчас немного статистики. В 2019-м в места лишения свободы вернулись 196 условно-досрочно освобожденных. В 2020-м кредит доверия со стороны правовой системы исчерпали и снова оказались за решеткой 14 североказахстанцев.

36 летний Даурен Карымсаков и 26 летний Карим Ибатулин с детства любили читать. Они росли, менялись их интересы, постепенно книги ушли на второй план, на первый вышло желание самореализоваться и зарабатывать.

В 2017 жажда «легких» денег привела их на скамью подсудимых. Даурену дали 2,5, Кариму 3 года условно. Свой срок могли провести дома в компании родных и близких, начать жизнь с чистого листа, соблюдая определенные правила. Неоднократно нарушая их, они уже во второй раз попадают в колонию ЕС 164/3.

Карим Ибатулин, осужденный ЕС 164/3:

— Опоздал на отметку и две неявки, сделали замену режима, отправили сюда. Если бы знали, где упадем, там и соломки постелили. Здесь сейчас в учреждение с карантина выйду, буду устраивать на работу выйду, начну новую жизнь.

Даурен Карымсаков, осужденный ЕС 164/3:

— Я не ходил отмечаться в службу пробации, как это было положено. У меня не было денег даже на автобус, чтобы туда добраться. На работу меня не брали из-за судимости, специального образования у меня нет, все, что я мог перебиваться редкими калымами. Не отметился 6 раз и во второй раз попал сюда.

Следующий новый год Даурен и Карим смогут встретить дома с детьми и любимыми супругами. В декабре подойдет к концу их срок пребывания за решеткой. Свой шанс на свободу они терять больше не хотят. По мнению психологов, время за колючей проволокой для такой категории лиц никогда не проходит бесследно.

Марина Кочкина, психолог отдела службы пробации г.Петропавловска:

— Они не могут включиться в ритм жизни на свободе, вставать рано утром, выходить на свое рабочее место. Есть такие личности, которые не могут реализовать себя на свободе, здесь в обществе и они, как правило, возвращаются в ту среду обитания, места лишения свободы, где они находят себя.

Этот несложный тест с цветными карточками помогает Марине Кочкиной понять настроение человека, с которым она работает. Речь идет о самых разных категориях лиц, состоящих на учете в службе пробации, в том числе условно осужденных и досрочно освобожденных.

С каждым беседа идет индивидуально. Главная задача — вернуть таких людей к привычному ритму жизни.

Евгений Зель, заместитель начальника отдела службы пробации г.Петропавловска:

— Трудоустраиваются, занимаются частным бизнесом, устраиваются в организации. Эта работа у нас проводится с центром и отделом занятости, проводим постоянно ярмарки вакансий, обучаем, переобучаем людей, предоставляя места для трудоустройства.

Денис Федотов один из 1022 североказахстанцев, состоящих на учете в службе пробации. Его условно осудили на два года за махинации в сфере торговли, ей он занимается и сейчас, но уже легально. Оформил необходимые документы, открыл ТОО, собрал небольшую команду работников.

Денис Федотов:

— Торговля — реализация продуктов питания, крупный и мелкий опт, все законно, готов предоставить рабочие места тем, кто также как и я находится на ограничении.

Список ограничений небольшой. Денис признается, поначалу соблюдать их было непросто, но потом привык.

Евгений Зель, заместитель начальника отдела службы пробации г.Петропавловска:

— На осужденных возлагаются такие ограничения, как выезд за пределы административно-территориальной единицы, выезд за пределы РК. Неявка на регистрацию в службу пробации без уважительных причин, отсутствие по месту жительства в свободное от работы или учебы время, привлечение к административной ответственности.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Каждый материал нужно завершать определенным выводом. Хотелось бы, чтобы он был положительным, но факты, говорят об обратном. По данным специалистов службы пробации , за последние два года число те, кому дали досрочный шанс начать новую жизнь на свободе, затем они снова оказались в местах не столь отдаленных, растет. Кто-то не смог вернуться к нормальной жизни, не нашел или не хотел искать работу, лишился семьи, вернулся к старым вредным привычкам, а затем и за забор с колючей проволокой. Выйти раньше срока — это шанс начать новую жизнь, использовать его или нет — выбор каждого.

Дарья Пышмынцева