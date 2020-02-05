Повышения цен на тарифы не будет

В прошлом году специалисты областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий рассмотрели 52 отчета. В итоге утвердили 18 временных компенсирующих тарифов для возмещения убытков потребителям.

Случились они из-за не целевого использования средств и неисполнения статей затрат тарифной сметы больше, чем на 5 процентов от утвержденных.

Абай Балабеков, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по СКО:

— Проведено было 19 публичных слушаний по обсуждению проектов тарифов на регулируемые услуги. Осуществлялись функции ценообразования в отношении 5 субъектов общественно значимых рынков, из них в области розничной реализации электрической энергии — 4, по газу -1.

Под контролем — 47 монополистов, которые осуществляют 67 услуг, в том числе и в сфере подъездных путей. По словам специалистов, в этом году повышения цен на тарифы не планируется. Но, «Севказэнерго» просто необходимо их увеличить. Предложение для рассмотрения энергетики хотят направить в Комитет .

Ирина Кумаченко, заместитель генерального директора АО «Сервказэнерго»:

— Уголь в тарифе по теплу этого года у нас 1906, а фактически он сейчас 2133. Мы несем полмиллиарда убыток только по производству тепловой энергии в этом году, кроме того, железнодорожный тариф которой от нас не зависит он тоже увеличивается.

К слову сказать, на 1 января 2020 года за тепло и электроэнергию население задолжало почти 138 млн тенге. Кстати, на последнюю тарифы поднимали два года назад.

Алена Хан