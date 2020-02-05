«Мерседес» за миллион тенге «продавал» мошенник в интернете

В поисках автомобиля 34 -летний петропавловец остановил выбор на одном из популярных , и, казалось бы, проверенных сайтов объявлении. Присмотрев «Мерседес» по приемлемой цене в 1 млн тенге, мужчина связался с продавцом.

На другом конце провода ему ответили, мол претендентов на машину много, поэтому необходимо внести предоплату в размере полумиллиона тенге на банковский счет. Получив деньги, продавец перестал выходить на связь.

Виталий Подчернин, старший оперуполномоченный УКП ДП СКО:

— 23 января в управление полиции г.Петропавловска обратился житель г,Петропавловска, о том, что неизвестные лица через сайт завладели его денежными средствами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». В данное время проводятся оперативно-следственные мероприятия для правильного раскрытия этого преступления. Санкция статьи предусматривает срок лишения свободы до 4 лет.

По словам полицейским, раскрывать такие преступления непросто. Сложность заключается в том, проводя онлайн — аферу, мошенники могут находиться в любой точке мира. Чтобы войти в доверие своего «клиента» , они отправляют ему фальшивые документы.

Мы решили выяснить у жителей нашего города, пользуются ли они интернет-магазинами. С начала года в регионе зарегистрировано 27 фактов интернет-мошенничества, больше половины из них полицейские раскрыли.

Анжелика Сычева