Два первых и одно второе место

Шестнадцатилетняя Аружан Сулейменова пением занимается с 4 класса. Рассказывает, тогда вместе с подругами пришла на вокальный кружок, где ее талант заметили. Наставником, и вдохновителем Аружан является педагог по вокалу Василя Гибадуллина. На международном конкурсе, который проходил в Омске, эстрадная певица стала дипломантом первой степени.

Аружан Сулейменова, призер конкурса:

— Мне понравилось, как я спела, но, все равно участники были достойны этого первого места, но, как оказалось, мне дали его. И я очень рада, конечно. Я поехала с папой и я так обрадовалась, что чуть не заплакала даже.

Гульден Илеупаева поет джаз. Говорит, сейчас многие считают, что такой вокал потерял свою актуальность. Поехав на конкурс, девушка решила доказать обратное. И смогла. В Петропавловск привезла диплом второй степени.

Гульден Илеупаева, призер конкурса:

— Это было для меня, как-то неожиданно, но каких-то целей в основном у меня не было победить. Мне просто хотелось, чтобы меня услышали.

В номинации «академический вокал» первое место взял Есим Амангельдин. Его выступления жюри оценило по достоинству. Кстати, судейский состав представляли специалисты из разных городов, что говорит о высоком статусе фестиваля.

Нуриахметов Адель, преподаватель колледжа искусств:

— У нас же там блоки. Мы вот во втором блоке, в четвертом блоке. Были высшие учебные заведении уровни выше. Но мы вот для средних и школьников участвовали. Ну там все возможные. Там и народное пение и эстрадное пение, хоры, детские хоры. Народные и академического плана, хоры мальчиков очень такие приятные.

Своими выступлением довольны и ребята, и их преподаватели. Говорят, в следующем году, если будет возможность, снова примут участие в фестивале.

Анастасия Остертак