Более Т300 тыс. получит каждый ветеран ВОв и труженик тыла к 75-летию Победы

В СК действуют 14 территориальных советов. Они есть во всех районах и в Петропавловске. В регионе живут около 105 тысяч пенсионеров. Почти все они состоят в ветеранских организациях, их в области 569.

Анатолий Корабельников, заместитель председателя областного совета ветеранов:

— К ветеранской структуре мы относим 61 комиссию, которую избирают в ходе выборов. Поэтому мы постоянно делаем анализ работы структурных подразделений. Наиболее важные моменты — организационно-массовые мероприятия. Провели 2000 собраний, 20 пленумов.

Не менее насыщенным будет и 2020-й год. В первую очередь внимание будет приковано к году волонтера, празднованию таких юбилейных дат, как 75 -летие Победы в Великой Отечественной войне, 175-летие казахского поэта Абая Кунанбаева.

По словам заместителя председателя областного совета ветеранов Жангельды Тажина, каждому ветерану войны, а их в регионе 63 человека, выплатят более 300 тысяч тенге. Такую же сумму получат и труженики тыла.

Жангельды Тажин, заместитель председателя областного совета ветеранов:

— Наши будущие поколения должны знать о значимости Великой Победы, о вкладе наших ветеранов. Все надо сделать, привлечь всех активистов и достойно провести 75-летие Великой Победы.

Традиционно на заседании президиума отметили заслуги лучших представителей ветеранского движения. Среди них — Сансызбай Калиев. Сегодня ветеран отмечает 80-летие, принимает поздравления от коллег. Ему вручили нагрудный знак «Құрмет белгісі».

Сансызбай Калиев, председатель совета ветеранов Уалихановского района:

— К этой работе я пришел в 2008 году. Одна из главных задач- работа с молодежью. Воспитываем их патриотизму, духу предков, истории и достижений.

За особый вклад в развитие ветеранского движения награды и

благодарственные письма получили 5 активистов.

Абай Альжанов