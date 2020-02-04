В центре внимания- вопросы загрязнения окружающей среды. В СК- 459 свалок, и только 17 работают легально. В их числе Петропавловский полигон твердых бытовых отходов на окраине Рабочего поселка.

Запах гари от сжигания мусора здесь стоит почти круглый год. Специалисты проверяют, делают замечания, выписывают штрафы. В прошлом году предприятие, на балансе которого находится эта свалка, оштрафовали дважды на общую сумму 650 тысяч тенге.

Азамат Бектасов, заместитель руководителя департамента экологии СКО

— Элементарно там не соблюдаются технологии складирования отходов. Какие бы ни были штрафы, ситуация не меняется. Необходимо принятие кардинальных мер со стороны предприятия и местных исполнительных органов.

Часто к экологам обращаются горожане с жалобами и на выхлопные газы от общественного транспорта. Они загрязняют окружающую среду и являются причинами многих заболеваний.

По словам специалистов, в Петропавловском автопарке немало старых автобусов, из глушителей которых «вываливается» черный, густой, едкий дым. В департаменте экологии о проблеме знают, но поделать с этим ничего не могут.

Азамат Бектасов, заместитель руководителя департамента экологии СКО:

— В 2019 году выявили 2 таких факта. Это объяснимо тем, что закон не стоит на месте: введен новый госстандарт, в котором приборы должны быть 0 и 1 класса точности. У нас в лабораторий 2 класса качества приборы, поэтому мы не можем проверять все автобусы.

Еще общественники говорили о проблеме биопруда на Мамлютской трассе. Местные жители жалуются на запах сероводорода. Решить проблему можно за счет реконструкции канализационно-очистных сооружений.

По всем вопросам повестки дня специалисты проектного офиса «Кызылжар адалдык аланы» направили рекомендацию в департамент экологии о проведении совместных рейдов.

Абай Альжанов