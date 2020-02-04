Сосульки на крышах домов: кто должен их убирать?

Алена Хан, корреспондент:

— Зима в этом году североказахстанцев балует. Нас обошли стороной крещенские морозы, а вот снега выпало много. Если его не убирать с крыш зданий и многоэтажных домов, то подтаяв, он превратится вот в такие сосульки. Кстати, на этой неделе синоптики прогнозируют плюсовую температуру, это значит, что их станет больше.

Уже сейчас можно заметить, как с крыш петропавловских многоэтажек свисают десятки ледяных стрел, готовых в любой момент упасть на голову прохожим. К счастью, за последние пару лет, в областном центре таких случаев не было, а вот в Алматы и Караганде они закончились летальным исходом. Чтобы этого не случилось, снежные шапки и ледяные глыбы нужно вовремя убирать. Только, кто этим должен заниматься?

Айбек Башенов, главный стециалист отдела жилищной инспекции акимата г. Петропавловска

— В соответствии с правилами содержания общего имущества органы правления либо управляющая компания обязаны заниматься санитарным обслуживанием общего имущества в том числе уборка снега с крыш, наледи и сосулек. В настоящее время отделом жилищных отношений проводится работа по уведомлению органов правления.

В случае с жилыми многоквартирными домами за безопасность жителей отвечает КСК. На крыше дома №46 по улице Букетова выстроился целый ряд огромных ледяных глыб.

В любую минуту они могут свалиться вниз. Жильцы говорят, недавно их сбивали, но они выросли снова. Этим вопросом занимается председатель кооператива.

Североказахстанцы:

— Сейчас ходят дети под этим и взрослые. Уже оттепель пошла, нужно чтобы убирали.

— Здесь у нас конструкции старые, шифер еще волокнистый, это надо вовремя делать, иначе будут у кого-то неприятности.

— У нас убирают, вот смотрю сейчас иду, там убирают, Нина Ивановна у нас хороший председатель.

Для тех, кто надеется на авось, предусмотрены штрафы. Физическим лицам придется заплатить 53 тысячи тенге, предпринимателям — от 106 до 265 тысяч. Убирать нужно не только сосульки, но и снег с крыш. Он представляет не меньшую опасность.

В Петропавловске 2 года назад снежная глыба обрушилась с карниза одного из студенческих общежитий на припаркованные рядом автомобили. К счастью, никто из людей не пострадал. Причиненный ущерб авто — разбитое лобовое стекло и помятая крыша.

Алёна Хан