Рак: ранняя диагностика и профилактика

Ежегодно от рака в мире умирают примерно 9 миллионов человек. Статистика печальная. В нашем регионе в 2019 от онкозаболеваний скончались 638 североказахстанцев. Наиболее частые диагнозы — рак лёгких, молочной железы и кожи. Последний, к слову, в большинстве случаев выявляют у пожилых людей.

Олег Дудяк, руководитель блока онкологии КГП на ПХВ «Областная больница»

— Держим очень хороший коэффициент соотношения заболевших и умерших. Он составляет 3, а по стране — 2,4. Наша работа направлена, чтобы люди выздоравливали.

В прошлом году онкологические заболевания диагностировали почти у двух тысяч североказахстанцев. Это на 174 больных больше по сравнению с 2018-м годом. В 34 процентах случаев медики выявляли рак на 1-ой стадии.

Несмотря на это, СК по-прежнему остаётся в числе лидеров по онкозаболеваниям. Сейчас на учёте местных врачей около 10000 человек.

Олег Дудяк, руководитель блока онкологии КГП на ПХВ «Областная больница»

— В тактике лечения мы выходим на мировой уровень. Сейчас прорыв наблюдается в области лекарственной терапии. Появляются новые аппараты для лучевой терапии: томотерапия, кибернож, что позволяет расширить область применения методов.

Большое внимание — профилактике онкозаболеваний. Чтобы выявить рак на ранней стадии, врачи настоятельно рекомендуют раз в год проходить полное обследование организма, сдавать анализы. Для этого есть бесплатная скрининговая программа.

Кульзипа Сандыбаева, ответственная СКДО КГП на ПХВ «Областная больница»

— Проводим скрининг молочной железы, шейки матки, и колоректального. За 2019 год было выявлено 93 случаев рака молочной железы среди женщин. Из них 66 % процентов в ранних стадиях.

Большую работу медики ведут по оказанию паллиативной помощи пациентам. В этом году в селе Знаменском Кызылжарского района откроют новый хоспис. Сейчас практически уже всё готово к его открытию, осталось установить лишь необходимое оборудование.

Абай Альжанов