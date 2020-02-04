Погода в феврале: метели или морозы?

Тёплая, снежная, но уже порядком поднадоевшая зима. Североказахстанцы радуются последнему её месяцу — февралю, потому что для них он как предвестник приближающейся весны. Хотя в этом году суровой зима и не была. А вот в феврале 1951 года столбики термометров опустились до минус 43 градусов. Что же в этом году?

Гульзат Газизова, начальник отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В середине и во второй половине первой декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до 0-5, местами 8 мороза, днём 1 мороза — 4 тепла. В конце декады — понижение ночью до 10-15, местами 20-25 мороза, днём до 13-18 мороза, местами 8 мороза.

За два месяца дети успели насладиться зимними забавами, только вот не все.

Североказахстанцы:

— Наша зима проходит дома с простудными заболеваниями, наверное из-за того, что тепло, дети без конца у нас болеют, ждём весны с нетерпением.

— Морозы нам тоже нужны, потому что холод все вирусы убивает, всех паразитов.

И они придут, правда не такие лютые, как бывали. По прогнозам синоптиков во второй декаде ночью температура воздуха будет понижаться до 20-25, а иногда и 30 градусов мороза. Днём — от 13 до 18.

В конце февраля оттепели тоже ждать не стоит, лёгкий мороз от 17 до 22 и сопутствующие последнему зимнему месяцу метели. Осадков будет больше нормы, поэтому коммунальным службам ещё придётся поработать.

Алёна Хан