О творчестве Абая Кунанбаева расскажут новые технологии

Стенды не простые, а поучительные. Познакомиться с творчеством мыслителя Абая Кунанабаева теперь может каждый, кто стоит на остановке в ожидании автобуса. Все, что нужно для этого сделать, это отсканировать с помощью смартфона QR-код, который изображен на стенде. И вся информация появится на экране телефона. Североказахстанцы уже успели оценить новшество.

Североказахстанцы:

— Это великий человек, мыслитель философ, поэт. Т.е это замечательно, что на остановке для молодежи, да и для тех, кто уже 20-30 лет тому назад не учился может быть в школе, будут знать произведения Абая.

— Я считаю, что это нужно для современной молодежи. Чтоб развивались, пусть устанавливают в других местах.

— 175-летие Абая Кунанбаева — это для нас всех большой праздник. Его назидания, все его толкования о жизни очень полезны для всех нас.

Реализовали такой проект по инициативе специалистов городского акимата. Этот год — юбилейный. В стране отмечают 175-летие Абая Кунанбаева.

Татьяна Фомина, старший библиотекарь центральной городской библиотеки им. И.Шухова:

— По инициативе акимата города Петропавловска библиотека Шухова тоже не осталась в стороне, нами была оцифрована 24 книги Абая Кунанбаева. Я так думаю, что все-таки это будет пользоваться спросом, что хотя бы даже просто, чисто ради любопытства молодежь может подойти, скачать это. Ну а потом заинтересуется и будет читать дальше.

Стихотворения, «Слова назидания» — вниманию горожан десятки произведений Абая на казахском, русском и английском языках. Необычных остановочных павильонов в городе семь.

Анастасия Остертак, корреспондент:

— Пока такие стенды установили только на улице, названной в честь великого поэта и мыслителя. В дальнейшем планируется охватить все улицы Петропавловска.

Анастасия Остертак