Глава СКО К.Аксакалов провёл приём граждан в Тайыншинском р-не

Негде проводить репетиции и размещать артистов во время концертов. Галина Вирт просит о новом районном доме культуры. Старое, во всех смыслах, здание построили 55 лет назад.

Сейчас дома культуры популярностью не пользуются, особенно у молодёжи, отметил глава региона. Постоянной загруженности не будет. Чтобы людей заинтересовать, нужно намного больше, чем красивый актовый зал.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким СКО:

— Надо делать многофункциональный. Спортивная часть и часть под культуру. Потому что, зал, где мы находились, концерты не ежедневные. Молодёжь туда не затянешь.

Сейтжан Шаймерденов просит за всё село Тендик. В нём без малого сотня домов, в которых живёт около 400 человек. Для них выехать из села — словно пройти полосу препятствий. Асфальт превратился в ямы и выбоины. Труднее всего приходится весной, в период паводка.

От Тендыка до трассы 6 км. Пятая часть дороги проходит у реки Шагалалы, которая весной беспощадно затапливает покрытие. Жители просят поднять этот участок и отремонтировать дорогу.

Цена вопроса — 206 млн тенге. Поддерживает людей в этом и аким района Иван Турков. Село ведь перспективное. К тому же, есть аграрий, который помогает в развитии Тендика.

Иван Турков, аким Тайыншинского района:

— В этом году они спортплощадку современную построили с искусственным кортом. То есть вкладывают деньги. Сейчас думаем восстанавливать дома 4-квартирные для переселенцев.

Но, бюджет на этот год уже утвердили. Возможно, помогут сельчанам в следующем, говорит Кумар Аксакалов. С таким же ответом ушла и Антонина Литвинова. Её, как и многих тайыншинцев, волнует жилищный вопрос.

Сейчас в очереди за квадратными метрами стоят 780 человек. Немного улучшить ситуацию может 50-квартирный дом. ПСД разработали. Многоэтажка обойдётся в 502 млн тенге.

Поднимали на приёме граждан и вопрос, который волнует сразу несколько районов области. Это тариф на электроэнергию. Села, которые находятся близко к Петропавловску, обслуживает СК компания.

А вот пять дальних районов — на балансе «Кокшетау Энерго». За последние 1,5 года они трижды поднимали тарифы.

Алексей Завгородний, житель с.Келлеровки, Тайыншинский район:

— И вот 23 года вопрос не решается. «Кокшетау Энерго» не хотят отдавать. Там же кругленькая сумма. Кто отдаст?

При этом акмолинская компания сама является посредником. Берет электричество из Экибастуза и продаёт нам. Отмечу, столбы, подстанции и линии в этих пяти районах — собственность «Кокшетау электро». Но даже выкупить их будет недостаточно. Большие затраты придётся нести и при переподключении.

Адильбек Аубакиров, руководитель управления энергетики и ЖКХ СКО:

— Технически, чтобы переключить 5 районов на сети СК РЭК, требуется строительство новых подстанций и магистральных сетей. Делали расчеты лет 10 назад, примерно больше 200 млрд тенге.

Цена вопроса высока. Глава региона поручил руководству управления энергетики и ЖКХ собрать информацию и разработать пути решения.

Айгерим Мукашева