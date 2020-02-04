Домбристы из Петропавловска заняли 2 место в г.Нур-Султане

Дарие Хусаиновой тринадцать лет. На домбре девочка играет только год. Говорит, первое время занятия давались с трудом. Потребовался месяц, чтобы полюбить этот музыкальный инструмент.

Поначалу после каждой репетиции сильно болели руки, но юная домбристка не сдавалась и продолжала упорно трудиться, развивая навыки игры. И результат этого продемонстрировала на международном конкурсе проектов «Бала Шабыт» .

Дария Хусаинова, учащаяся СШ № 6:

— Очень нервничали, за сценой особенно, за кулисами было страшно. Мы вышли, выступили, после, когда начали говорить результаты, мы удивились тому, что мы выиграли. После того, как мы приехали, нас встретили родители. Моя мама очень радовалась этому.

Вокал, хореография, театральное творчество, инструментальное искусство — конкурс состоял из 4 номинаций. Наш ансамбль «Мұрагер» исполнили кюй «Тепең көк». Со своей задачей ребята справились. Они завоевали сердца членов жюри и заняли второе место.

Международный конкурс проходил в Нур-Султане и собрал более 900 детей, в возрасте от 10 до 13 лет. Показали свои таланты ребята из Казахстана, России и Кыргызской республики.

Шынар Темирханова — учитель музыки СШ № 6:

— Для нас это большая победа и мы очень рады. Гордятся успехами детей и родители. В следующем году вновь планируем принять участие в конкурсе. И тоже ждём побед.

В этом году ансамблю исполняется 13 лет. Сейчас он состоит из 10 человек. В дальнейшем Шынар Темирханова планирует расширить состав участников.

Анастасия Остертак