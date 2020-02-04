Бизнес-проект — по программе «ДКБ — 2020»

Занятия в казахской средней школе села Пресновки идут до шести часов вечера. После уроков кто-то из учащихся идет домой, либо на кружки или факультативы. А с ноября прошлого года у ребят появилась возможность посещать тренажерный зал. Открыли его на цокольном этаже учебного заведения.

Занимаются в тренажерном зале жамбылцы самых разных возрастов. Взрослые, как правило, приходят к вечеру, после работы. Школьники — в свободное время.

Султан Бастанов

— Я из Костанайской области, сюда приехал, прям удивился. Это очень здорово, что в районе есть фитнес-зал, каждый сможет заниматься, раскрыть свой потенциал.

Директор фитнес-клуба — Михаил Косинов- известный в регионе гиревик. Открыть зал, где любой желающий сможет под контролем инструкторов заниматься спортом, — его давняя мечта.

Михаил Косинов, директор фитнес-клуба, Жамбылский район

— Мне действительно хочется поднять наш район, чтобы население занималось спортом. Я услышал о дорожной карте бизнеса и решил поучаствовать в гранте, успешно его выиграл и согласно бизнес- плана его реализовал, люди ходят, им нравится, все довольны. Тренеры квалифицированные.

Покупка тренажеров обошлась Михаилу в 900 тысяч тенге, речь идет о грантовых деньгах. На них же директор фитнес-клуба купил более мелкий инвентарь — гантели, коврики, мячи, скакалки.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Тренажеров в разминочном зале немного, но есть все самые необходимые. В платье и сапогах заниматься спортом не очень удобно, поэтому опробовать их я, к сожалению, не смогу, но расскажу интересный факт. В вечернее время здесь занимаются прекрасные представительницы райцентра, хотя изначально создатель фитнес-клуба думал, что он будет пользоваться популярностью, в основном, у мужчин.

В фитнес-клубе несколько залов. В этом, например, занимаются силовыми нагрузками. Он появился первым. Все снаряжение, которое здесь есть, Михаил покупал с рук за собственные деньги.

Отсутствие средств — причина, которая часто пугает начинающих бизнесменов, говорят специалисты. На помощь идут различные инструменты господдержки.

Гульнур Тенисбаева, специалист центра занятости Жамбылского района:

— Обучения проходят по Бизнес бастау, гранты выдаются по продуктивной занятости и массовому предпринимательству. Было выдано грантов на 100 человек по 100 МРП и 200 МРП. Открылась парикмахерская, мясной двор, шиномонтажка.

В прошлом году в Жамбылском районе по «ДКБ-2020» получили гранты 2 предпринимателя. В свои бизнес-проекты они вложили чуть больше 2 млн тенге.

Дарья Пышмынцева