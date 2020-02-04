134 факта бытового насилия выявили полицейские за две недели

Правоохранительные органы

21:09 4 Февраля 2020

Она пела сыну колыбельные на ночь и научила держать ложку, а он отплатил ей постоянными побоями. СК полицейские привлекли к ответственности 46-летнего петропавловца.

Мужчина нигде не работает, а свободное время предпочитает проводить с бутылкой горячительного. Его мать неоднократно обращалась за помощью к полицейским. Но ни защитные предписания, ни требования суда результата не дали.

Мужчина продолжал «терроризировать» свою маму. Теперь тирану грозит административный арест до 7 суток. На него завели дело по неисполнению приговора суда. Остаётся надеяться, что неделя под стражей мужчину во всех смыслах отрезвит.

Айнур Беркимбаева, старший инспектор отдела местной полицейской службы УП г.Петропавловска:

— Сотрудниками полиции активно применяется норма кодекса об административных правонарушениях: статья 669, часть 2, которая предусматривает административную ответственность за нарушения установленных судом особых требований в отношении семейных дебоширов. На сегодня в отношении трех дебоширов применен административный арест срок на 5 суток. 

Всего за две недели мероприятия «Быт» в СК выявили 134 факта бытового насилия. 45 из них благодаря рейдам и подворным обходам. Полицейские не только привлекают домашних тиранов к ответственности, но и помогают их жертвам.

За 14 дней полицейские выявили 1110 различных административных правонарушений. 683 человека распивали алкоголь или появлялись в общественных местах в состоянии опьянения. Операция «Быт» продлится до 20 февраля.

 

 

Айгерим Мукашева

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