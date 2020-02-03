Водители «Мерседеса» и «Тойоты» не поделили дорогу и сбили пешехода

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Перекресток улиц Жамбыла и Букетова. Аварии здесь происходят с периодичностью раз в несколько недель. Одна из последних была вечером в пятницу, 31 января. «Ваз» и «Мерседес» не поделили дорогу, в итоге пострадал 25 летний петропавловец.

Шамшиден Акышов, заместитель начальника МПС УП г.Петропавловска:

— Около 17:30 ч. на пересечении улиц Жамбыла — Букетова, водитель автомашины «ВАЗ-21120», 1999г.р., при повороте налево не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении автомобилю «Mercedes» под управлением горожанина 1997г.р. Водитель «Mercedes», уходя от столкновения, сбил пешехода, который стоял на тротуаре пешеходного перехода. Был собран административный материал. Обе машины сейчас на штрафстоянке.

За кадром 9 секундного видео осталось столкновение «Мерседеса» и «Тойоты». В нее первая иномарка влетела уже после того, как сбила пешехода. 25-летнего жителя областного центра на скорой доставили в травматологический пункт 3-й городской больницы.

Валерий Грибашов, заведующий травматологическим пунктом 3-ей городской больницы:

— При поступлении жалобы были на ушибы в области тела, обоих нижних конечностей. В травмпункте больной обследован, сделан рентген, выставлен диагноз ушиб мягких тканей поясничного отдела, ушиб мягких тканей обоих голеней. Ему была оказана первая помощь, затем его отпустили домой.

Мази, при необходимости — физиолечение, и молодой человек снова будет в строю, — говорят медики. Вину водителей и их наказание предстоит определить административному суду. Всего с начала года в Петропавловске произошло 3 ДТП, в которых пострадали четверо горожан.

Дарья Пышмнцева