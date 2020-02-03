В СКО сегодня приняли присягу 180 казахстанцев

Родину любить — верно Родине служить. Это священное понятие знает и помнит наизусть каждый военный. Ведь для защитников Отчизны большая честь — беречь и нести ответственность за свою страну. Сейчас для ребят настаёт волнительный момент. Они готовятся принести клятву на верность государству.

Евгений Абуталипов, солдат воинской части 6637 НГ РК:

— Приехал из города Алматы. Отучился в школе, потом поступил в колледж, получил средне — специальное образование. Затем приехал в армию служить. В Алмате у нас теплее, поэтому непривычно. Потихоньку привыкаю.

Особенный день и для родителей. Чтобы поддержать своих сыновей, они преодолевают сотни километров. Юлия Алхименко приехала из Костаная. Говорит, долг Отчизне должен отдать каждый мужчина, это дело важное и обязательное.

Юлия Алхименкова:

— Город Петропавловск — очень хороший город, красивый. Очень рады, что они попали именно сюда служить. Я волнуюсь, конечно. Желаю хорошей службы, чтобы защищали нашу Родину.

Акмолинская, Туркестанская, Кызылординская и Восточно-Казахстанская области. В воинской части 6637 присягнули на верность молодые люди из 8 регионов страны. После торжественной церемонии их ждут армейские будни. Ежедневно солдаты будут патрулировать улицы города и поддерживать общественный порядок.

Кенжеболат Балтаев, заместитель командующего воинской части 6637 НГ РК:

— В учебном пункте с молодыми солдатами проведены теоретические занятия по строевой, по огневой подготовке. Также были проведены практические занятия. В течение 1 месяца они прошли обучения. После принятия присяги военнослужащих распределят.

Священный обет на верность Родине сегодня дали порядка 180 солдат. Домой они вернутся через 11 месяцев.

Абай Альжанов