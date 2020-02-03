В СКО проводят мероприятия к 175-летию Абая

Общество, Культура

20:28 3 Февраля 2020

Рождение, юношество и молодость Абая. В небольшом театрализованном представлении показали большой отрезок жизни поэта. Любовь, обиды. Ребята смогли передать все чувства и эмоции зрителям. Своё представление они готовили больше месяца.

Умит Жумагул, учащаяся школы-лицея им.Аль-Фараби:

— Его многие произведения вдохновляют и мотивируют меня. Читая его произведения, я понимаю, что главное — понимать друг друга, жить в мире, любить и быть любимым.

Кюи, стихи и национальные танцы. Концертная программа разноплановая. Только лицеисты представили более ста номеров. Приняли участие в праздничном концерте и творческие коллективы города.

Куляш Алгожина, жительница г.Петропавловска:

— В таком концерте все показали свои творческие способности, мастерство. Особенно дети. Больше всего мне понравился спектакль, посвящённый детству и юношеству, а также творчеству Абая». 

Наследие Абая – это бесценное сокровище казахского народа. Оно играет важную роль в его посвящении. В копилке великого поэта более 150 стихотворений, 3 поэмы и 45 слов назиданий. Все произведения актуальны и в наше время.

 

 

Айгерим Муканова

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