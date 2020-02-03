В областной библиотеке прошла конференция в формате Ted-x

Общество, Дети/молодежь

20:44 3 Февраля 2020

Конференции в формате ТEDх в последнее время набирают большую популярность в мире. Спикеры, а их может быть один или несколько, выступают перед аудиторией, делятся опытом и еще отвечают на вопрос слушателей. В качестве выступающих — специалисты из разных сфер.

Тема этой встречи — экономика и все, что с ней связано. Кристине Маракушкиной — 24. Девушка — финансист. Сегодня она выступает перед студентами и рассказывает, как ей удалось стать успешной в своем деле.

Кристина Маракушкина, участница конференции:

— Чтобы построить свою карьеру, необходимо запастись трудом и терпением. Потому что не все сразу приходит. Я сама пришла в банк на оклад 40-50 тыс. тенге. Сейчас я менеджер по развитию бизнеса. В моем подчинении находится более 15 человек. 

Добиться высот, продвижения в карьере, много зарабатывать,- не просто удача, которая свалилась с небес, — говорит спикер. Чтобы достичь успехов, нужно ежедневно трудиться, развиваться, а главное — совершенствоваться. Такие советы специалист даёт ребятам.

Кристина Маракушкина, участница конференции:

— Нужно ничего не бояться. Прийти, устроиться на работу, бороться с трудностями. Труд всегда будет вознаграждаться. Я считаю, нужно верить в себя.

Для нашего региона формат ТЕДх — новинка. Конференции проводят раз в 3 месяца. Организаторы стараются выбирать актуальные темы. Приглашают молодых и активных, чтобы они могли брать пример и узнавать для себя полезную информацию.

Участники встречи:

— Хочу стать бухгалтером. Трудиться, стремиться- это самое главное, что нужно для моей профессии. 24 на 7 я должен получать опыт, квалифицированный быть.

— Я считаю, чтобы занимать высокие должности, нужно читать много литературы, заниматься саморазвитием, больше учиться, не бояться выходить за рамки.

— Конференция прошла очень хорошо. Для молодежи, думаю, подобные мероприятия будут полезны. Сегодня узнал много интересного про экономику.

В числе слушателей — студенты учебных заведений. Многие из них — без пяти минут специалисты. Поэтому знания, полученные здесь, им обязательно в скором времени пригодятся. Не исключено, что через несколько лет своим опытом точно так же как и Критсина Маркушкина, будут делиться и они.

 

 

Абай Альжанов

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