Свое 90-летие отметил известный скульптор и график В.И Гачинский

Владимир Гачинский ответил на вопрос, какое у него настроение в день большого юбилея. Отличник образования, труженик тыла, талантливый скульптор счастлив в свои девяносто принимать гостей, общаться с коллегами, родными, студентами колледжа, где он проработал больше 17 лет.

В праздничный день для именинника ребята приготовили несколько музыкальных подарков. После бардовской песни Олега Митяева, студенты Петропавловского строительно-экономического колледжа по заказу виновника торжества сыграли знаменитую военную «Катюшу».

С первых её нот Владимир Иванович стал задумчивым и грустным. Было видно, какая непростая, но в то же время важная для него тема Великой Отечественной. В те годы 12-летнему детдомовцу, сыну репрессированных родителей, пришлось рано повзрослеть, стать сильнее.

Владимир Гачинский, труженик тыла, скульптор:

— «Березовский» пионерский лагерь — мы оказались там. Домики были летние, утепляли их камышом и работали в колхозе рядом. Постоянно детдомовцы работали в колхозе, потому что на фронт ушли все мужчины, в основном были женщины. Нас, детдомовцев, было 120. Это большая считалась сила.

В 44-м Владимира Ивановича забрала в Украину бабушка. Вдвоём они встретили победу, потихоньку налаживали быт. Послевоенные юношеские годы, проведённые с родным человеком, навсегда останутся в сердце пенсионера. Свою правнучку Владимир Иванович в память о бабушке назвал Софией.

В нашей стране он оказался в годы целины. Лучший комбайнёр Казахской ССР привык трудиться руками, способными они у него были не только к физической, но и творческой работе, причём с детства. Свой первый конкурс по скульптуре он выиграл в 11, но от подарка в виде дорогого пальто решил избавиться.

Владимир Гачинский, труженик тыла, скульптор:

— Я его не надел, это же детский дом, завтра меня будут звать попугай. Поэтому я аккуратно связал его, пошел в уличный туалет, взял и утопил пальто. Меня вызывает директор и говорит, а что вы делали там, а я говорю: «Ничего не делал».

Мальчишкой он не хотел выделяться среди других детдомовцев, но после 30-ти, когда резьба по дереву стала его основной работой, спрятаться от внимания уже было невозможно.

Бесконечные выставки и показы, дни и ночи напролёт не только в домашней, но и мастерской колледжа. Казалось, руки сами тянулись творить, а Владимир Гачинский не останавливал их, старался успеть сделать как можно больше.

Нередко попытки создать что-то удивительное заканчивались неудачей. Например, грустная виолончелистка в углу мастерской, как напоминание мастеру, что к мрамору нужен особенный подход, который, к слову, Владимиру Ивановичу никогда не нравился.

Все скульптуры он делал без чертежей и набросков, как и свою гордость — бюст Магжана Жумабаева.

Владимир Гачинский, труженик тыла, скульптор:

— Где-то я вычитал — это казахский Пушкин и красавец Сергей Есенин, я его делал красивым, потому что в истории это зафиксировано.

Владимира Гачинского всегда вдохновляли известные люди, но самой главной музой, скульптурное изображение которой стоит не в мастерской, а в центре гостиной, всегда была супруга. Людмила Ивановна старалась не мешать мужу творить.

В эту комнату, где всегда пахло лаком и деревом, она не входила, просто терпеливо ждала, когда её любимый мастер закончит очередную работу, и они, наконец, проведут время вдвоём, наслаждаясь совместным хобби.

Людмила Гачинская:

— Мы фактически с ним вели активный образ жизни. Утром уходили на дачу, там пока польём, идём на рыбалку, жарим рыбу, идём в лес, у нас не было ни одной минуты свободной. У нас три спиннинга.

И так рука об руку Владимир и Людмила Гачинские вместе уже 65 лет. В день юбилея их дети приехали поздравить любимого папу, но от съёмок отказались. О том, как любят его и гордятся, они говорили за кадром, без камер и микрофонов.

Дарья Пышмынцева