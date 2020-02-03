Приток инвестиций, рост в сельском хозяйстве и промышленности

Маслозавод «Тайынша май», глубокая переработка зерна на «Bio Operations», мощнейший в стране мясокомбинат «EMC Agro». Тайыншинский район — сокровищница крупнейших инвестпроектов региона. Открывали, запускали новые линии, наращивали производство.

Во многом благодаря этим предприятиям, сумма инвестиций в Тайыншинском районе побила все прошлые рекорды. Привлекли без малого 22 млрд тенге. Это на четверть больше, чем в 2018-ом. Наряду с этим, активно развивается и малый бизнес, подчеркнул глава тайыншинцев.

От цеха по переработке льняных семян до разведения перепёлок, а ещё открывают кафе и салоны красоты. Благодаря предприятиям, большим и маленьким, объём промышленного производства в прошлом году вырос на 14%. Ещё большую ставку в районе делают на сельское хозяйство.

Иван Турков, аким Тайыншинского района:

— Объём валовой продукции сельского хозяйства за 2019 год составил 85,5 млрд тенге, что на 4,6% больше, чем в 2018. Валовой сбор зерновых культур составил 626,8 тысяч тонн при урожайности 16,5 ц/га, масличных — 174 тысяч тонн при урожайности 11,1 ц/га.

Но некоторые аграрии работают только на земле, скот при этом не разводят. А ведь животноводство — это отличная возможность заработать самому и обеспечить сельчан круглогодичной занятостью.

К сожалению, выгоду понимают не все. Взял землю, разводи скот, — отмечает Кумар Аксакалов. Сейчас это предложение рассматривают на правительственном уровне.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы предлагаем несколько вариантов. Условно тысячу га имеешь, 100 голов КРС ты обязан держать. 10 тысяч га — тысячу голов держи. Либо через субсидии.

А ещё субсидии можно использовать как мотивацию для аграриев. Выдавать тем, кто получает достойный урожай, создаёт рабочие места, зарплату выдаёт людям вовремя.

Но есть в нашем регионе сельхозпроизводители, для которых важен только собственный карман. Из-за них разваливаются сёла. Такие предприятия тормозят развитие региона, отметил аким области.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Поэтому мы обратились, что вот этот пятилетний период — очень долгий, непонятный. Нужно сократить до года. Год не работаешь — освобождай землю. Такие поправки будут приняты в закон.

Изъятие земель тайыншинцы тоже активно практикуют. В прошлом году 21 агроформирование привлекли к административной ответственности, ещё с десятью расторгли договоры аренды.

Два предприятия добровольно отказаться от земель не захотели, вопрос решили через суд. Но говорить о недобросовестных сельхозпроизводителях должны не только местные власти, но и сами сельчане.

Ведь они страдают в первую очередь. Так было и с группой компании «Алиби». 5 хозяйств, свыше 125 тысяч га земли и… огромные долги. Выбраться из кредитной ямы так и не вышло, компания обанкротилась. Спасли ситуацию новые инвесторы.

Иван Турков, аким Тайыншинского района:

— С целью недопущения массовой безработицы, а также вывода земель из севооборота, был подписан меморандум и посевную проводило ТОО «Тамыз Инвест». Работало то количество людей, те же люди, зарплата была выше.

Но людей волнуют их доли. Многие сельчане переживают, что с приходом нового инвестора выплат за паи не будет. Паниковать не стоит. Местные власти и ТОО «Тамыз инвест» пришли к соглашению. Паи люди не потеряют, заверили Кумар Аксакалов и Иван Турков.

Радостные эмоции у тайыншинцев вызвала и новость о судьбе двух аварийных школ. Вместо них появятся новые. В селе Вишнёвке к работам приступят уже в этом году, заверил глава региона. А в райцентре к осени демонтируют старое здание, на его месте и построят новую школу на 600 мест.

К слову, прошлый год для сферы образования Тайыншинского района был очень плодотворным. Капитальный ремонт провели в семи учебных заведениях. Таких масштабных работ район не видел никогда, отмечает аким района Иван Турков.

Но думать надо и на перспективу. Пока район не предоставил ни одной ПСД по ремонту школ на 2020 год. Да и дорог здесь реконструируют меньше по той же причине, отмечает Кумар Аксакалов. Наряду с волнующими весь район вопросами, звучали в зале и личные просьбы.

Бейсен Жанабилулы:

— В августе я переехал в СК из Китая. Планирую остаться здесь и заниматься животноводством. Но открыть своё дело, а уж тем более получить господдержку, не получается. У меня нет гражданства. Я собрал все документы, но вот уже полгода хожу и не знаю куда обратиться.

Почему так вышло, объяснить никто не смог. Понятно одно, человеку помочь надо, объяснить, а не сыпать терминологией и устраивать «футбол по кабинетам».

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Для него каждый день важен. Это же день жизни. Кто там устроил эту бюрократию. Почему полгода уже прошло, до сих пор не может получить документы. Если причина в том, что мы из одного кабинета в другой рядом стоящий кабинет документы вовремя не можем передать и эта процедура проходит долго, я приму меры и накажу людей, которые плохо работают.

Озвучивали тайыншинцы и вопрос благоустройства, а именно просят обустроить аллею в райцентре. Но в приоритете пока другие проблемы, отметил Иван Турков. Отремонтировать социальные объекты и дороги, провести воду в сёла важнее.

Айгерим Мукашева