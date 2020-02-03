Особенности программы «7-20-25» обсудили нуротановцы

Доступные квадратные метры. Одной из самых популярных жилищных программ стала «7-20-25». Ипотека на четверть века под 7% годовых для многих казахстанцев — долгожданный шанс отметить новоселье. В том числе для жителей и нашей области.

В СК спрос на квартиры намного опережает предложение. Ожидали, что программой «7-20-25» воспользуются многие. На практике вышло иначе, — говорят партийцы. Подтверждает их слова и статистика.

Вадим Мусин, член партийного контроля СКОФ партии «Nur Otan»:

— В нашей области принято всего лишь 760 заявок, что чуть больше 3% от уровня РК на сумму 5,3 млрд тенге. Одобрено 504 заявки. Это чуть больше 3,5% от уровня РК на сумму 3,5 млрд тенге.

Львиная доля тех, кому в ипотеке отказали, имела плохую кредитную историю и низкие доходы. 200 тысяч тенге за квадратный метр. Получается, однушка в Петропавловске обойдётся в среднем в 9 млн тенге, посчитали партийцы.

Но информацию о домах, которые сдают по «7-20-25», широко не освещают, как и саму госпрограмму. Об этом говорил Амир Нурмуканов, руководитель отдела местного филиала «Жилстройсбербанка». Замечание необходимо учесть, отметили партийцы.

Правда, специалисты «Жилстройсбербанка» сами не спешили анонсировать свои нововведения. Информацию об изменениях долго ждали и североказахстанцы, и работники СМИ. Получили её, когда терпение у людей уже иссякло, и они стали высказывать недовольство в соцсетях и приходить в филиал «Жилстроя».

Ержан Баженов, член партийного контроля городского филиала партии «Nur Otan»:

— 31 декабря 2019 года вышло новое постановление правительства и была утверждена новая программа «Нурлы жер» на 2020-2025 годы. А старая программа утратила свою юридическую силу. Теперь люди, которые несколько лет копили, не могут приобрести жильё по программе «Нурлы жер».

Вопрос действительно острый, говорят партийцы. Доступное жильё стало таковым только для очередников акимата. Нуротановцы пообещали помочь с написанием письма в правительство, а вопрос вынесут на отдельное партийное слушание.

Айгерим Мукашева