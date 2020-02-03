ХК «Кулагер» сыграл на выезде с командой «Иртыш»

Спорт

20:12 3 Февраля 2020

Шайбы шли в ворота, но, к сожалению, почти все — в наши . «Скакуны» потерпели повторное поражение от лидера чемпионата павлодарского «Иртыша». Результат встречи завершился со счетом 5-1. Весь матч практически проходил под полную диктовку хоккеистов «Иртыша» и закономерно завершился победой хозяев льда.

В составе петропавловцев единственную шайбу забросил форвард Денис Стасюк. Отмечу, сейчас «Кулагер», по-прежнему идет 6-ым в турнирной таблице первенства. Следующие игры он проведет дома с аутсайдером чемпионата — командой «Астана». Встречи состоятся вечером 11 и 12 февраля.

 

 

Абай Альжанов

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