ХК «Кулагер» сыграл на выезде с командой «Иртыш»

Шайбы шли в ворота, но, к сожалению, почти все — в наши . «Скакуны» потерпели повторное поражение от лидера чемпионата павлодарского «Иртыша». Результат встречи завершился со счетом 5-1. Весь матч практически проходил под полную диктовку хоккеистов «Иртыша» и закономерно завершился победой хозяев льда.

В составе петропавловцев единственную шайбу забросил форвард Денис Стасюк. Отмечу, сейчас «Кулагер», по-прежнему идет 6-ым в турнирной таблице первенства. Следующие игры он проведет дома с аутсайдером чемпионата — командой «Астана». Встречи состоятся вечером 11 и 12 февраля.

Абай Альжанов