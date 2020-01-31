Кызылжарцев ждет плодотворный год

На отчетной встрече Жанат Садвокасов не стал заострять внимание на прошлогодних успехах. Но отметил, что уже второй год подряд Кызылжарский район находится на 1 месте по урожайности. В 2019 с 1 гектара собирали больше 23 центнеров.

Это благодаря передовым технологиям и обновлению автопарка сельхозтехники. Однако здесь можно поспорить, посчитал заместитель акима области Аскар Сакипкереев, принявший участие в отчетной встрече. По его мнению, недостатков в АПК района еще много.

Аскар Сакипкереев, заместитель акима области:

— Есть у нас еще нерадивые хозяйственники, которые не в должной мере работают с землей, получают маленькую урожайность, поэтому с ними нужно работать. Низкая урожайность получена в КХ Семанбаева — всего 5ц, что это такое? Имея такие же равные условия, как у всех в районе.

От итогов — к планам. Год кызылжарцев ждет плодотворный. Строительство школы на юго-востоке Бесколя, что позволит разгрузить учебные заведения. В школе-лицее «Парасат» дети сейчас учатся в три смены.

Еще в райцентре появятся две пятиэтажки. Строительство одной идет полным ходом. Квартиры здесь получат очередники. Сейчас в жилье нуждаются 700 человек, половина из них относятся к социально-уязвимым слоям населения. Кроме того, запустят в районе и новые производства. Начнут выпускать кирпич.

Жанат Садвокасов, аким Кызылжарского района:

— Мы сейчас реализуем проект, сумма инвестиций полтора млрд тенге, в Подгорном начнется строительство кирпичного завода, из них 500 млн по экономике простых вещей будет кредитоваться, мы весной ожидаем оборудование.

Вопросов к акиму у жителей района было немного, большая часть касалась здравоохранения. Елена Самборецкая рассказывает, что записаться к терапевту не просто, нужно ждать очередь в 4-5 дней, поэтому вынуждена обращаться к платным специалистам.

Елена Самборецкая, жительница с. Бесколь, Кызылжарский район:

— Хотя когда мы приходим на прием, может быть, что возле кабинета врача никого нет, врач сидит, но без записи не принимает, как поступать?

Разобраться в этом вопросе пообещал руководитель управления здравоохранения Тимур Султангазиев. Для проверки в ЦРБ направят комиссию. А еще он рассказал, что в 2019 ряды врачей там пополнили 10 молодых специалистов. Они сегодня тоже в зале с вопросами в главе района.

Айгерим Курманкулова, терапевт Кызылжарской ЦРБ:

— Касательно местного бюджета и подъемных средств. Мы документы подавали, сказали: ожидайте в 2020 году, хотелось бы узнать, когда нам ожидать. И второй вопрос по поводу обеспечения жильем: будет ли вообще обеспечение жильем молодых специалистов?

Жанат Садвокасов, аким Кызылжарского района:

— По программе «С дипломом в село» все подъемные в первом квартале будут выплачены. Касательно жилья, после завершения строительства этих двух домов, я думаю, что мы обратимся к руководству. И если нас поддержат, мы хотели бы, чтобы выделили несколько там квартир для обеспечения жильем медицинских работников.

Жители района говорили о необходимости строительства детских садов и культурных объектов. Последние, кстати, в этом году начнут ремонтировать, как и школы. Кстати, половину учебных заведений за последние годы перевели на биотопливо.

Продолжат в 2020- м ремонтировать дороги, особое внимание уделят внутрипоселковым. Охватить планируют 64 процента. О зимнем содержании дорог тоже говорили. В сравнении с прошлым годом, в текущем средств на эти цели выделили в два раза больше. Только вот результат пока не впечатляет.

Алена Хан