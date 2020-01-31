Двое отвлекали, третий воровал

Все кражи злоумышленники совершали по одному простому сценарию. Двое, изображая покупателей, отвлекали продавца, третий, выбрав момент, обворовывал магазин. Личности подозреваемых полицейские установили сразу, а вот на задержание ушло несколько дней.

Подозреваемый:

— В магазин зашёл, воспользовался моментом, когда продавец обслуживала клиента. Открыл кассу, вытащил деньги.

Сейчас в деле 6 краж. Полицейские проверяют их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ерболат Каптаев, начальник отделения криминальной полиции УП г. Петропавловска:

— В Управление полиции города Петропавловска обратилось несколько продавцов торговых магазинов по факту кражи денежных средств из кассы. В ходе просмотра видеозаписи из камер наблюдения и проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен ранее судимый 43-летний житель областного центра. Подозреваемый совершал кражи в тот момент, когда продавщицу отвлекали его знакомые под предлогом выбора товара.

В одном из случаев продавец заметила подозреваемого. Поэтому эпизод квалифицировали по ч. 3 ст. 191 УК РК «Грабёж». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Сейчас грабители находятся в следственном изоляторе. Выяснилось, что они были неоднократно судимы за кражи.

Всего в прошлом году в магазинах и торговых домах области зарегистрировано 187 краж, большую часть стражам порядка удалось раскрыть.

Алена Хан