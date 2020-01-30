Вырубка деревьев, благоустройство дворов, ремонт домов

До отчётной встречи Булата Жумабекова около получаса, но горожане уже потоком занимают места в зале. Их едва всем хватает. Не успел градоначальник завершить выступление, а у микрофонов уже очередь.

Первым свой вопрос задаёт Павел Афанасьев. Депутат обеспокоен судьбой трёх детских садов, которые передали бизнесменам в доверительное управление. Напомню, это нововведение очень озадачило родителей.

Многие боялись, что поднимут оплату, закроют группы с казахским языком обучения, да и в целом условия в таких садах ухудшатся. Мам и пап тогда успокоили. Но зачем эти сады передали в частные руки, не понятно до сих пор, говорит Павел Афанасьев.

Павел Афанасьев, депутат городского маслихата:

— В чём была такая необходимость? Данные объекты находятся в выгодном местоположении. Всегда финансировались на 100%. Никогда в ремонтах отказа не получали. Могли финансироваться и дальше. Все они являлись государственными предприятиями. Зарабатывали на дополнительных услугах достаточные деньги по своему содержанию.

Согласен с доводами и глава региона. В частные руки должны были попасть детские сады, состояние которых плачевное. И исправить ситуацию за счёт бюджета не было возможным. Здесь и нужна помощь бизнесменов. Но на деле передали сады, которые и так в хорошем состоянии.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Необходимости в передаче не было. Здесь подход был неправильный. И областного, и городского управлений. Я поручил Агентству по делам госслужбы дать соответствующую оценку.

Ещё больший общественный резонанс вызвала вырубка деревьев. Здесь горожане разделились на два лагеря. Своё мнение, кажется, высказали все. Как лучше пилить, где надо садить.

Экспертов больше, чем самих деревьев, отметил аким города и добавил, что под топор идут только старые и аварийные насаждения. Покосившиеся, выше пятиэтажек, готовые упасть при сильном ветре.

На отчётной встрече, кстати, каждый шестой вопрос был просьбой вырубить аварийные деревья. В августе прошлого года за 4 часа шквального ветра повалило 67 насаждений. Задели десяток автомобилей, к счастью, люди не пострадали.

Потому вырубка — мера необходимая, объясняет градоначальник. Благоустройство, к слову, тема актуальная. Её у микрофонов поднимали многие.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— За 2 года почти 1 млрд тенге было направлено на благоустройство дворов г.Петропавловска. Отремонтировано 182 двора. Осталось 148, из которых 73 — в этом году будет отремонтировано.

И благоустроят дворы комплексно. От парковок и асфальтирования до детских площадок и озеленения. Даже ограждения предусмотрят. С ними, кстати, проблемы во многих дворах. Вместо заборов — ржавые железки или покрышки. Грешат этим и бизнесмены.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Бетонные заборы. Это что, секретная база? 3 м забор. Кафе некоторые любят тоже огораживаться. Как крепость. Кто-то собирается штурмом брать что ли? Это общественная территория, загораживать нет необходимости. Мы будем эту работу продолжать.

В топе по популярности и вопросы общественного транспорта. Их поднимают вот уже третью отчётную встречу подряд. Жители «Черёмушек» жалуются, что маршрутов в их стороне мало, и ни один не едет во Дворец спорта или школьников.

Детям приходится на кружки добираться с пересадками. Зато много других дублирующих друг друга маршрутов. По 4-5 автобусов устраивают гонки до остановок, чтобы отвезти горожан. Потому сейчас все маршруты тщательно изучают.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В марте эта работа будет завершена. Наверняка, это приведет к сокращению автобусов. Будут выработаны оптимальные маршруты. И мы подготовили деньги. Областной бюджет зарезервировал на 2020 год деньги для города на приобретение современных автобусов.

Просили многие о ремонте домов. Поменять кровлю, отремонтировать канализацию, установить лифт. А Махаббат Жетписбаева мечтает отметить новоселье в собственной квартире. Её семья с 4 детьми ждала 10 лет. Ключи получили. Только заселиться в новостройку пока не могут.

Махаббат Жетписбаева, жительница г.Петропавловска:

— В доме холодно. Подоконники льдом покрыты. Постоянно вода. Нам дали номер мастера. Каждый день ему звоним. Батареи горячие, но с окон дует.

Градоначальник поручил своему заместителю Кайролле Галееву разобраться в вопросе. А вот Ольгу Овсянникову интересуют цены квартир на вторичном рынке. Скоро её дом по Горького снесут и выдадут жильё в многоэтажке, которое дорожает с каждым годом. Учтут ли новую стоимость, спрашивает Ольга.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Каждый год перед изъятием мы делаем запрос в статистику. Я с вами согласен, цены подорожали. В соответствии с ней и будем закладывать средства на покупку жилья.

К слову, в этом году продолжат застраивать микрорайоны «Береке», «Жас Оркен» и улицу Уалиханова. Главное, чтобы как в прошлом году не возникло проблем с рабочими руками. Этот вопрос нужно взять на контроль уже сейчас.

Говорили на встрече с населением и о бюджете Петропавловска. Он, кстати, увеличивается с каждым годом. В 2020 году областной центр получит почти 45 млрд тенге.

Айгерим Мукашева