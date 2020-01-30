В Петропавловске вандалы разрушили фигуры ледового городка

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Ломать — не строить. Хотя, первое некоторым петропавловцам, судя по состоянию одного из ледовых городков областного центра, нравится больше. Этой ночью кто-то из горожан решил внести в его облик свои дизайнерские решения. Красивыми и креативными их точно не назовешь, скорее — варварскими.

А как иначе можно назвать такой поступок? Стоял ледовый городок в центре Петропавловска, никому не мешал, а, наоборот, радовал его жителей. Отдыхают, делают фото здесь и сейчас, а заметив разрушенные фигуры, сердито комментируют.

Ломали хаотично, возможно то, что не нравилось больше всего. Головы многих фигур теперь лежат на земле. К ним у вандалов, видимо, какая-то своя непонятная ненависть. Символ года преступникам тоже, очевидно, не импонирует, как и внучка Деда Мороза, лошадь, фигура лебедей и та, что находилось от них в противоположной стороне.

Горожане:

— Это вандализм самый натуральный, потому что делается это все для людей, а приходят вот такие хулиганы и разбивают.

— Просто наказывать нужно их, все наладить, чтобы было для детей, для города. А это все неприемлемо.

Чем крушили ледяные скульптуры оставалось только догадываться, пока стражи порядка не посмотрели видео с камер наблюдения. На кадрах отчетливо видно, как трое молодых людей пинают скульптуры и лабиринт ледового городка.

Напомню, что все происходящее на центральной площади можно разглядеть сразу с нескольких камер. Угол обзора у них отличный, чего нельзя сказать о нынешнем состоянии зимней достопримечательности города.

Эльмира Абушева, начальник отделения ювенальной полиции УП г.Петропавловска:

— 29 января в период с 22 до 23 часов, находясь на территории ледового городка Петропавловска беспричинно, из хулиганских побуждений, 3 несовершеннолетних разбили ледовый лабиринт и фигуры. Материал на них и их родителей будет направлен на рассмотрение полиции и защите их прав при акимате.

Родители несовершеннолетних хулиганов теперь заплатят штраф — около 20 тысяч тенге. Двое подростков уже извинились:

— Было сломано, мы взяли и доломали, было весело. Со стороны было глупо это ломать. Извините, мы не хотели.

— Я осознаю свою вину. Больше такого не повторится, впредь не буду таким заниматься.

Дарья Пышмынцева