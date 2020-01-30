Литературный вечер, посвященный 160-летию У.Ибрая, провели в Петропавловске

Песня «Гакку» хорошо известна казахскому народу, кому-то она напоминает детство, а для кого-то это отголосок истории. Для Укили Ибрая это творение было воплощением любви к своей 17-летней девушке. В песне он сравнил её с грациозно плывущим по озеру белым лебедем.

Аманжол Загыпар, руководитель областного клуба «Жас каламгер»:

— До наших дней дошло только 40 произведений Укили Ибрая. Песня «Гакку» стала известной на весь мир, благодаря опере «Кыз жибек». В 1934 году она была показана широкой публике в Москве.

На литературный вечер пришли студенты учебных заведений — будущие учителя казахского языка, а также переселенцы из Китая, Монголии обучающиеся в СКУ им. М. Козыбаева. Они считают, что молодежь должна знать о своих предках.

Самрат Кускенов, студент СКУ им.М.Козыбаева:

— В прошлом году я посетил место, в котором Укиле Ибрай познакомился со своей возлюбленной. Оно находится в Есильском районе. Если честно, получил много впечатлений, живописная природа, а также понимание, что когда-то здесь был известный акын.

О таланте поэта слагали легенды, в народе говорили, что его звонкий голос был слышен за километры. В его многогранном творчестве — любовная лирика, стихи о социальных и политических проблемах. Некоторые произведения народного композитора прозвучали на вечере.

Айгерим Муканова