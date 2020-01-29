Военнослужащие очистили двор от снега ветерану

Еще несколько лет назад Утемис Аргенов самостоятельно занимался делами по хозяйству, свободно передвигаться и выходил на улицу. Жил полной и интересной жизнью. Сейчас только и остается вспоминать о том времени. 5 лет назад из-за инсульта пенсионер оказался в инвалидной коляске. Прогулку на свежем воздухе заменили 4 стены.

Из-за недуга у него нарушилась речь. Из всех увлечений сейчас — просмотр телевизора. А еще ветеран поудобней устраивается у окна и смотрит на улицу, куда выходит очень редко. Пенсионер живет один.

Приготовить еду, затопить печь и навести порядок. С домашними делами Утемису Ксотовичу помогают родная сестра и сиделка. О его нелегкой жизни узнали солдаты воинской части 6637 и протянули руку помощи. По приезду ребята сразу взяли лопаты и принялись за уборку скопившегося во дворе снега.

Рустам Дуйсенов — заместитель командира 1-й стрелковой роты ВЧ 6637

— После таких обильных снегопадов стараемся выехать, если мы не заняты служебной боевой деятельностью. Как бы это является постоянной основой — помощь труженикам тыла и ветеранам. Примерно стараемся с начала зимы и в конце. А так, если снегопад обильный, — раз в месяц стараемся выезжать.

Через полчаса двор и придомовая территория были очищены. Молодые люди обещают приходить к нему чаще. Ведь заботу о старшем поколении они считают своим долгом.

Анастасия Остертак