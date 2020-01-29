Динамика наблюдается во всех сегментах экономики СКО

Ядро экономики СК. За последние 4 года объём валовой продукции сельского хозяйства увеличился в 1,5 раза. В 2019-ом он составил 630 млрд тенге. В целом, прошлый год был очень удачным для аграрной сферы, несмотря на препятствия, которые ставила хлеборобам капризная погода.

Мы — лидеры по инвестициям в сельское хозяйство. За три года привлекли 200 млрд тенге. Сдали три ультрасовременных молочных комплекса, привезли из заграницы 5 тысяч племенных бурёнок.

Куанышбек Калижанов, заместитель руководителя департамента статистики СКО:

— За январь-декабрь 2019 года забито скота и птицы в живом весе 97,2 тыс. тонн (103,5% к уровню прошлого года), надоено молока 567,7 тыс. тонн (102,3%), получено яиц 802,9 млн. штук (99,2%). Численность крупного рогатого скота на 1 января 2020 года увеличилась на 3,1% (366,5 тыс. голов), овец и коз — на 3,7% (419,3 тыс. голов), свиней — на 16,3% (174 тыс. голов), лошадей — на 5,7% (131 тыс. голов).

А вот поголовье птиц, напротив, сократилось почти на полпроцента и составило 4,5 млн голов. Есть над чем поработать и в промышленности региона, в частности в отрасли машиностроения.

Почти весь год простаивал завод ЗИКСТО, а ПЗТМ был загружен только на пятую часть возможной мощности. Это самый провальный показатель за последние 10 лет. Тем не менее, промышленность региона продемонстрировала рост на 2%. Три четверти выпущенной продукции пришлось на обрабатывающую сферу.

Куанышбек Калижанов, заместитель руководителя департамента статистики СКО:

— Значительную долю обрабатывающей промышленности занимает производство продуктов питания (64,1%). Рост к периоду прошлого года в данной отрасли составил 110%, в том числе увеличен выпуск растительных масел на 18,9%, молочных продуктов — на 10,5%, продуктов мукомольной промышленности — на 6,2%. Объемы производства легкой промышленности выросли на 23,9%, готовых металлических изделий — на 23,6%, мебели — на 2,3%.

Почти на 6% вырос объем производства горнодобывающей отрасли. А в целом в прошлом году промышленные предприятия области выпустили продукции на 254 млрд тенге.

Айгерим Мукашева