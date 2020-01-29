Работа транспорта и благоустройство города

Проблема общественного транспорта, пожалуй, одна из главных у жителей Петропавловска. Ее поднимают на отчетных встречах, в соцсетях. Под пристальным вниманием она и у членов общественного совета.

Нарушений правил перевозки людей немало. Зачастую водители набирают пассажиров больше, чем положено. Плюс ко всему- состояние большинства автобусов оставляет желать лучшего.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска

— В феврале заключим договор с компанией, которая будет обследовать все маршруты, переводить расчеты всех автобусов, движения. Возможно, будем менять структуру маршрутов. Думаю, планомерно отработаем и по автобусам решение будет. Я смотрю, замена автобусов идет, но она недостаточная.

Благоустройства города — еще один вопрос повестки дня. Увеличить количество парковок, автостоянок, расширять заезды на поворотах, а еще въезды к школам и другим социальным объектам. С таким предложением обратился член совета Александр Казанцев.

Александр Казанцев, член общественного совета г.Петропавловска

— Недостаточно полосы вырезается для заезда на поворот. Мы, когда внедряли этот проект, говорили о необходимости вырезать 30 метров из газона, обочины, чтобы он эффективно работал.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска

— К сожалению, мы столкнулись с таким моментом, что одни жильцы «за» стоянки, другие- «против». Люди на этом фоне начинают ссориться. Мы хотим все это изучить с представителями КСК, депутатами, членами общественного совета и вместе решить проблему.

Члена общественного совета Виктора Бондаренко волнует экологический вопрос. Говорит, на окраинах города — горы мусора. И производят эти свалки сами люди.

Виктор Бондаренко, член общественного совета г.Петропавловска

— Когда едешь на дачные участки, по краям трассы кучи мусора лежат. Это же настолько позорно! 500 метров от города и так грязно.

Нарушителей ловят, наказывают, выписывают им штрафы, говорит Булат Жумабеков. В этом городским властям помогают камеры видеонаблюдения, которые могут работать непрерывно в течение 3 суток и передавать все данные.

Абай Альжанов