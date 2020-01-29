Круглый стол провели в рамках празднования 1150-летия Аль-Фараби

О жизни и деятельности великого философа средневековья Аль-Фараби говорили за круглым столом историки и петропавловские школьники. Круглый стол организовали в рамках празднования 1150-летия мыслителя.

Мероприятия, посвященные юбилейному году, проходят по всей стране. Не остались в стороне и североказхастанцы. В нашем городе есть учебное заведение, носящее имя Аль — Фараби.

Известно, что в копилке ученого насчитывается около ста работ и трактатов: «Существо вопросов», « О смысле разума», «Трактат о сущности души». Аль-Фараби всю жизнь занимался самообразованием, много читал, углублял и дополнял знания. В своих исследованиях он затрагивал важные проблемы общества.

Кулюмкоз Смаилова, директор школы-лицея имени Аль-Фараби:

— Тема сегодняшнего нашего заседания — это наследие Аль-Фараби и духовно-нравственное становление современного гражданина Казахстана. Каждого из нас волнует, каким должен быть гражданин сегодняшнего Казахстана. Чтобы он нёс ответственность за благополучие в этой стране и смог обустроить её, сделать эту страну процветающей.